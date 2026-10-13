"Никакие слова не смогут унять боль": в результате удара по Донецкой области Россия убила школьницу, ее мать и бабушку. Фото

12 октября российские оккупационные войска обстреляли из реактивной системы залпового огня поселок Черкасское Краматорского района в Донецкой области. В результате российского обстрела погибли 13-летняя девочка, ее мама и бабушка.

Об этом сообщили на Facebook-странице платформы "Их убила Россия". В школе, где училась девочка, выразили сожаление и соболезнования родным погибших.

Что известно

Погибшей девочке Ксении Пикаловой было 13 лет, её маме — 36, а бабушке — 62. Российские оккупанты убили их во время обстрела посёлка Черкасское в Донецкой области.

О трагедии стало известно со страницы Краматорской школы № 22 им. М. М. Крупченко, в которой училась девочка. Там отметили, что Ксения была светлым, добрым и отзывчивым ребенком и верной подругой. У нее было очень много мечтаний и планов на будущее, ведь впереди была целая жизнь, которую коварно и жестоко оборвала Россия.

"Никакие слова не смогут успокоить боль от этой тяжелой утраты. Весь педагогический коллектив, ученики и родители нашего учебного заведения выражают искренние соболезнования родным, близким, одноклассникам Ксении и всем, чьи сердца коснулось это горе. Память о Ксении всегда будет жить в наших сердцах", — написали на странице учебного заведения.

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