"Никаких секретных спутников": "Флеш" объяснил, как Россия сняла на видео собственный удар по "Инкому" в Киеве

После удара по бизнес-центру "Инком" в Киеве россияне опубликовали видео с моментом попадания "Шахеда". Это вызвало споры о том, как именно враг смог получить эти кадры.

Ответ на этот вопрос дал внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он заверил: речь не идет ни о "секретных спутниках", ни о FPV над столицей, ни о других предположениях с элементами конспирологии.

Съемку вел еще один "Шахед"

По словам Бескрестнова, в том, что в распоряжении врага появилось видео удара по бизнес-центру "Инком" 25 сентября, не следует искать "никаких секретных спутников, никаких FPV с "Шахеда", никаких агентов РФ, никаких загадочных БПЛА".

Кадр з опублікованого окупантами відео Источник: скриншот

Кадр з опублікованого окупантами відео Источник: скриншот

Кадр з опублікованого окупантами відео Источник: скриншот

Для объективного контроля россияне задействовали еще один "Шахед".

"Противник атаковал офис "Инком" с помощью "Герань-5", и параллельно в Киев влетел реактивный "Шахед", который облетел место удара по "Инкому" на высоте почти 3 километра. Он выполнял функцию ретранслятора радиосигналов для "Герань-5" и одновременно снимал (и сразу передавал) видео атаки на "Инком", – отметил "Флеш".

Ролью "наблюдателя" и "ретранслятора" упомянутый "Шахед" не ограничился: по словам Бескрестного, именно он впоследствии нанес удар по складу McDonald's в Киевской области и уничтожил его.

"Безусловно, это сложная операция БПЛА РФ, требующая точных расчетов и взаимодействия пилотов. Я даже уверен, что они сидели рядом", – добавил "Флеш".

В тот день на парковке возле пострадавшего бизнес-центра горели автомобили. Там также обнаружили тела погибших. Вскоре после удара мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех погибших и семи пострадавших.

Наслідки удару по Києву 25 вересня

Наслідки удару по Києву 25 вересня

Наслідки удару по Києву 25 вересня

Наслідки удару по Києву 25 вересня

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