"Жила своим делом": Россия ударом по Камышевахе убила руководительницу ЦПАУ. Фото
Ольга Тверденко
Во время массированного удара войск РФ по Камышевахе в Запорожской области погибла руководительница местного отдела Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) Ольга Тверденко. Она возглавила его с момента открытия в 2019 году и, как вспоминают знакомые, жила тем, что делала.
О жертве вражеского террора рассказало "Суспільне Запоріжжя" со ссылкой на старосту села Новояковлевка Елену Никитенко, директора Департамента социальной защиты населения ЗОГА Светлану Лысенко и Единую сеть ЦНАП Запорожской области.
Во время российской атаки погибла Ольга Тверденко
Известно, что Ольга Тверденко родилась в семье ветеринаров.
Сама она получила юридическое образование.
Ольга Тверденко.
Источник: "Суспільне Запоріжжя"
"Ольга была особенным человеком для меня. Человеком с чистым сердцем и разумом, которого мир не изменил с годами. Институт – отличная учеба. Работа – большое сердце и преданность делу. В разговорах с ней не было "это выходит за рамки должностных обязанностей" или "рабочий день закончился", если речь шла о людях", – поделилась воспоминаниями Светлана Лысенко, которая познакомилась с Ольгой во время учебы на юридическом факультете.
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Ольга Тверденко работала в ЦНАПе Комышуватской громады с момента его открытия в 2019 году.
"Ольга была Человеком с большой буквы. Необычайно искренняя, отзывчивая, добрая, открытая. Она не просто работала в ЦНАПе – она жила своим делом, была предана ему всем сердцем. Ее по-настоящему волновала судьба громады, а особенно тех жителей, которые, несмотря на постоянную опасность, продолжали оставаться в Комышувахе. За каждого переживала, каждому хотела помочь", – написали в Единой сети ЦНАП области.
Скриншот сообщения
Несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в Кушугумской громаде, женщина не оставила свою работу и продолжала предоставлять услуги местным жителям, а каждый понедельник выдавала гуманитарную помощь.
2 ноября, в понедельник, во время очередной выдачи гуманитарной помощи в подземной школе, где работал и ЦНАП, оккупанты атаковали укрытие трехтонными авиабомбами.
В результате удара Ольга Тверденко погибла.
Всего в результате удара погибли 33 человека, среди них двое спасателей и четверо полицейских. Пятеро – ранены. На месте продолжается спасательно-поисковая операция – под завалами, как сообщалось по состоянию на вечер 3 ноября, могут оставаться более 50 человек, которые сейчас считаются пропавшими без вести.
Среди погибших:
- спасатель Денис Коноваленко;
- спасатель Алексей Сущевский;
- жена главы громады Наталья Карапетян;
- руководительница ЦНАПа Ольга Тверденко;
- руководительница гуманитарного штаба Татьяна Ивановна;
- майор полиции Михаил Буженко;
- майор полиции Николай Баланда;
- капитан полиции Михаил Романов;
- капитан полиции Дмитрий Бесединин.
Среди погибших – спасатели и полицейские.
Источник: ГСЧС
Среди погибших – спасатели и полицейские.
Источник: ГСЧС
Среди погибших – спасатели и полицейские.
Источник: ДСНС
Под завалами оказались гражд...
Источник: t.me/UA_National_Police
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3, 4 и 5 ноября в Запорожье и области объявили Днями траура по погибшим в результате массированного авиаудара РФ по Камышевахе.
Как сообщал OBOZ.UA, 3 ноября Россия била ракетами по Днепру. Одна из вражеских ракет попала в хоспис. В результате атаки РФ есть разрушения и жертвы, пострадали 20 человек.
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