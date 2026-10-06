"Находим амуницию по всему миру": Зеленский рассказал о новых договоренностях по F-16 и Rafale

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сейчас находить амуницию для истребителей F-16 практически по всему миру. Это очень важно, так как эти самолеты сегодня являются одним из самых мощных средств для сбивания российских реактивных "Шахедов".

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении. Он обсуждал этот вопрос, в частности, с премьер-министрами Польши и Нидерландов, – глава государства поблагодарил их за готовность прислушиваться к Украине и помогать нам.

"Уже есть пакеты в пути, и еще будет дополнительно, чтобы у наших самолетов было чем работать для защиты наших городов. Я благодарю премьер-министра Нидерландов – сегодня все прошло очень конструктивно и очень оперативно. Спасибо тебе, Роб!" – сказал президент.

О снарядах для сбивания вражеских дронов Зеленский также говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Политики обсудили эскалацию террористических действий со стороны России и потребности Украины в защите. По словам украинского президента, сейчас готовятся новые поставки оборонного оборудования; ожидается, что уже скоро новый пакет будет в Украине, – лидеры обсудили его состав.

Также Зеленский договорился с Макроном о том, что украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции. Это важный шаг для украинской боевой авиации, отметил глава государства.

"Благодарю также Францию за новые шаги: мы с Эммануэлем договорились, что украинские пилоты начнут обучение на "Рафалях". Это поддержит и нашу защиту неба, и промышленность Франции", – сказал он в обращении.

Зеленский провел беседу с Макроном. Источник: Telegram/Zelenskiy/Official

Напомним: Владимир Зеленский заявил, что украинская авиация в настоящее время сбивает около 50-55% реактивных "Шахедов", а в отдельных случаях этот показатель достигает 60%. Истребители F-16 и 20-мм боеприпасы играют важную роль в противодействии таким дронам, а Украина планирует увеличить количество доступной амуниции.

Глава государства отметил, что Украина стремится обеспечить использование 5-6 тысяч 20-мм боеприпасов для F-16 в сутки и продолжает договариваться с партнерами об их поставках.

Как сообщал OBOZ.UA, около половины украинских истребителей F-16 уже длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании. Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за этого Украина теряет драгоценное время, когда самолеты особенно нужны для защиты воздушного пространства.

Также мы писали о том, что Франция приступила к подготовке первых украинских пилотов для полетов на истребителях Rafale. Обучение проходит на фоне переговоров Парижа и Киева о возможной передаче Украине французских самолетов.