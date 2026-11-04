Уничтожен трансформатор: "Атеш" обесточил завод в Воронеже, который производит Ил-76. Видео

Агенты "Атеш" провели очередную диверсию в Воронежской области РФ. Они вывели из строя электроподстанцию, обеспечивающую электроэнергией Воронежское акционерное самолетостроительное общество.

Предприятие проводит ремонт, модернизацию и производство тяжелых военно-транспортных самолетов, включая Ил-76. Подробности сообщили в "Атеш".

Что известно

В военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" заявили, что провели успешную диверсию на электроподстанции, которая обеспечивает электроэнергией Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО).

Диверсию провели под Воронежем

"В результате точечного вмешательства был уничтожен трансформатор, что привело к серьезным перебоям в энергоснабжении стратегического объекта. ВАСО играет критически важную роль для вооруженных сил РФ, выполняя ремонт, модернизацию и производство тяжелых военно-транспортных самолетов, включая Ил-76, а также выпуская ключевые агрегаты для авиации", – отметили в "Атеш".

Там подчеркнули, что сбои в работе предприятия напрямую влияют на логистику и боеспособность российской военно-транспортной авиации.

"Подобные диверсии в тылу разрушают производственные цепочки военно-промышленного комплекса путинского режима и заставляют его отвлекать ресурсы на восстановление инфраструктуры. Мы продолжаем системную работу по выявлению и нейтрализации объектов, обеспечивающих агрессию против Украины", – заявили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" уничтожили две вышки связи, открыв путь для удара по заводу ракетного топлива в РФ.

Кроме того, "Атеш" устроил диверсию под Ростовом. Был обесточен завод, производящий ракетное топливо для армии Путина.