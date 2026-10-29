ВСУ атаковали военный аэродром РФ в Волгоградской области: уничтожены два самолета Су-34

В четвер, 29 октября, Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по месту размещения российской авиации на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ. В результате атаки были уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Российская армия использует такую авиацию для ударов управляемыми авиабомбами по Украине. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Удар нанесли береговым ракетным комплексом "Нептун". Целью стало место размещения авиации противника на территории аэродрома "Мариновка", расположенного вблизи населенного пункта Октябрьский в Волгоградской области.

Пораженные самолеты принадлежали 11-му смешанному авиационному полку, который входит в состав 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО России.

Уничтожены 2 истребителя Су-34. Источник: ВМС ВС Украины.

По информации Telegram-канала "Досье шпиона", в результате удара также погибли двое военнослужащих полка, еще двое получили ранения.

Почему уничтожение Су-34 важно для Украины

Су-34 – один из основных типов российской тактической авиации, который используется для применения управляемых авиационных бомб (КАБ). Российские войска используют эти самолеты для атак на украинские города, позиции Сил обороны и прифронтовые территории.

Поражение авиации на военных аэродромах может уменьшать возможности противника наносить воздушные удары по Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по аэродрому "Борисоглебск" (Воронежская область РФ) был нанесен удар ракетой Р-360 "Нептун", в результате чего были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-34, а еще два самолета получили повреждения. Ранее, 4 октября, был атакован аэродром "Ханская" (Республика Адыгея) – уничтожены Су-34 и Су-35. После этих ударов многие задали себе вопрос: а сколько еще у России этих самолетов и аэродромов, и насколько хорошо они защищены от ударов с воздуха? Давайте разберемся.