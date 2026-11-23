ВСУ потопили корвет, который Путин называл символом роста мощи российского флота

Потопленный в порту Бенгази российский корвет "Меркурий" был одним из кораблей, которые диктатор РФ Владимир Путин использовал в своей пропаганде. В 2019 году он посетил строительство судна, а во время парада ВМФ в 2023-м посвятил ему часть своей речи.

Об этом сообщают российские СМИ. Глава Кремля представлял корвет как символ роста могущества российского флота за время своего правления.

Российский корвет "Меркурий". Источник: Wikimedia.org/13243546A

Как уничтожили российский корвет

Взрыв и пожар на борту российского корвета произошли 22 ноября в порту Бенгази на востоке Ливии. По данным местных властей, он прибыл туда для дозаправки и пополнения запасов в соответствии с соглашением о сотрудничестве с правительством восточной части страны, которое возглавляет Халифа Хафтар.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что после взрыва корабль опрокинулся. На фото виден мощный пожар на корвете.

Спутниковый снимок российско... Источник: Planet Labs PBC Развернуть

Новые спутниковые снимки, опубликованные пользователем X VantorTech, показывают состояние российского корвета "Меркурий" после атаки. На фото видно, что корабль полностью уничтожен и частично затонул в порту Бенгази на востоке Ливии.

Состояние российского корвет... Источник: x.com/sentdefender Развернуть

Состояние российского корвет... Источник: x.com/sentdefender Развернуть

Состояние российского корвет... Источник: x.com/sentdefender Развернуть

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили российский корвет у побережья Ливии. По его словам, во время операции использовали семь украинских морских беспилотников.

Как Путин прославлял "Меркурий"

23 апреля 2019 года Путин посетил судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, где тогда продолжалась сборка корпуса будущего корвета. Именно во время этого визита он поддержал предложение назвать корабль "Меркурий" – в честь брига Черноморского флота Российской империи, который в 1829 году вступил в бой с двумя турецкими кораблями. Глава Кремля назвал его "героическим кораблем Черноморского флота".

В мае 2023 года корвет вошел в состав российского флота. Пропагандистские СМИ представляли его как один из новейших ракетных кораблей. В частности, телеканал "ТВ Центр" утверждал, что благодаря технологии стелс он малозаметен для радаров и должен патрулировать морские границы России, защищая их от "вражеских кораблей и подводных лодок".

Во время парада в честь Дня Военно-морского флота России в 2023 году Путин вновь упомянул бриг "Меркурий" и его бой 1829 года. Он заявил, что российский флот последовательно наращивает свою мощь и в том году должен пополниться 30 кораблями. Среди них был и корвет "Меркурий", который прошел перед зрителями с Андреевским флагом.

Путин назвал этот флаг символом морских традиций, мужества, отваги и стойкости. Также он подчеркнул, что России удалось возродить традицию давать своим кораблям имя "Меркурий".

Какие задачи выполнял "Меркурий"

Как писал OBOZ.UA, корвет сопровождал и охранял российские транспортные суда, в частности те, что перевозили военные грузы в Ливию и другие страны Африки. Он входил в состав конвоя судов, связанных с экспортом российского оружия. Кроме того, корабль помогал обеспечивать логистические потребности российского Африканского корпуса и охранял морские маршруты РФ в Средиземном море.

Формально "Меркурий" принадлежал к Черноморскому флоту России и имел бортовой номер 734. По оценке СБУ, его стоимость составляла от 250 до 350 млн долларов.

В Службе безопасности Украины рассказали, что морские беспилотники доставили в заданный район на специальном судне-носителе. Оттуда их спустили на воду и направили к российским целям вблизи порта Бенгази. По данным спецслужбы, российские военные пытались уничтожить украинские дроны с воздуха, воды и суши, однако беспилотники преодолели противодействие и выполнили задачу.

Еще одной целью операции стал российский сухогруз MV ANGARA (IMO 9179842). По информации СБУ, это подсанкционное судно использовали для военных перевозок по маршрутам так называемых "Сирийского" и "Ливийского экспрессов", которыми Россия доставляла военную технику и другие грузы. "Меркурий" регулярно привлекали к охране таких конвоев, в частности он сопровождал и этот сухогруз.