ВСУ объединили дроны, роботов и пехоту: Запад оценил украинскую операцию "Вивальди"

Украинская операция "Вивальди", проведенная весной и летом на востоке страны, стала локальным успехом на поле боя и сорвала часть вражеского наступления на Донетчину. По оценке западных военных экспертов, операция показала потенциал интеграции беспилотников, наземных роботов и пехоты.

Мнение иностранных специалистов цитирует издание Reuters. Кроме того, журналисты агентства посетили базу Третьего армейского корпуса в Харьковской области и пообщались с шестью участниками операции.

Эксперты назвали операцию локальным успехом

По оценке эксперта по стратегическим исследованиям Королевского колледжа Лондона Кристофера Така, украинские военные нанесли России оперативно значимое поражение, сорвав одну из ключевых попыток обойти укрепленный пояс обороны. Однако результат операции остался локальным.

Военный аналитик Роб Ли из американского Института исследований внешней политики отметил, что контрнаступление показало потенциал концепции ведения войны, которую развивает Третий армейский корпус. Вместе с тем он заметил, что операция проходила на участке, где концентрация дронов была ниже, чем на других направлениях фронта.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на технологические преимущества и удачные тактические решения, прорыв зоны поражения дронов остается серьезным вызовом для украинской армии. Однако "Вивальди" показала, как Украина может повышать цену для России за попытки захватить стратегически важные оборонительные районы.

Операция "Вивальди": что известно

Название "Вивальди" операция получила в честь четырех фаз, отсылающих к циклу концертов композитора "Времена года". Подготовка проходила в условиях строгой секретности, а о конечных целях плана знало лишь ограниченное число представителей командования.

Сначала украинские военные выявляли и уничтожали российские группы, проникшие через оборонительные позиции и закрепившиеся на подконтрольной Украине территории. Дальнобойные ударные дроны атаковали логистические маршруты и командные пункты россиян за десятки километров от линии фронта, а подразделения ПВО уничтожали разведывательные беспилотники противника.

Параллельно украинские операторы дронов боролись с российскими экипажами, чтобы обеспечить прикрытие пехоты. Военные также применили тактическую хитрость: первоначальный удар заставил россиян сосредоточить оборону на одном участке, в то время как другие подразделения готовили основное наступление на другом направлении.

Во время наземной фазы небольшие группы украинских военных проникали через зону поражения дронов, перегруппировывались и вытесняли российские силы с занятых позиций. Командиры подчеркивали, что важно было не терять темп, чтобы противник не успел создать устойчивую оборону.

Во время "Вивальди" украинские военные использовали НРК с крупнокалиберными пулеметами, гранатометами и взрывчаткой для поражения вражеских позиций. Часть роботов выполняла задачи по разминированию, а в одном из эпизодов боевые машины доставили в вражеский тыл с помощью переоборудованных дронов.

Третий армейский корпус также применил средства РЭБ, которые создавали защитный купол над полем боя и мешали работе вражеских дронов.

По словам командиров, операция показала, что грамотное сочетание роботизированных систем и беспилотников может частично компенсировать численное превосходство российской армии.

Одной из особенностей операции стала новая система командования, которая предполагает отход от жесткой иерархии советского типа и поощряет инициативу военных непосредственно на поле боя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские контратаки в рамках "Вивальди" влияют на планы российских войск по охвату так называемого Крепостного пояса Донетчины. Несмотря на это, оккупанты продолжают наступать вблизи Славянска, Константиновки и Покровска, хотя подтвержденного продвижения на большинстве этих участков не зафиксировано.