ВСУ поразили логистический хаб армии РФ в Курской области. Видео

Силы обороны Украины атаковали технику и живую силу противника вблизи села Снагость Курской области России. Первый удар был нанесен беспилотником, второй – ракетой РСЗО HIMARS.

Видео поражения в субботу, 28 ноября, опубликовала в Telegram пресс-служба 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Военнослужащие уточнили, что целью был логистический хаб захватчиков.

"Россияне оборудовали логистический хаб в семи километрах от украинской границы. Похоже, рассчитывали, что его никто не заметит. Но наш дрон-разведчик заметил", – заявили в ДШВ.

Первым по цели отработал ударный беспилотник, а за ним прилетела ракета HIMARS.

Российский логистический хаб. Источник: скриншот ролика

Украинские защитники нанесли... Источник: скриншот ролика Развернуть

Результаты обстрела

В результате украинской атаки вблизи населенного пункта Снагость на Курщине (РФ), где враг разместил свой логистический хаб, поражены:

пять единиц техники ;

; 20 российских военнослужащих (в том числе командира группы).

Бойцы уточнили, что операция стала возможной благодаря слаженной работе разных подразделений 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

"Российские паблики уже оплакивают среди погибших командира группы добровольческого подразделения "Барс-Курск" с позывным "Русский", который должен был защищать территорию от наших атак. Выходит, не защитил", – пошутили десантники.

Результаты атаки. Источник: скриншот ролика

Доразведка. Источник: скриншот ролика

Село Снагость на Курщине (РФ... Источник: скриншот DeepStateMAP Развернуть

Как писал OBOZ.UA, за предыдущие сутки (27 ноября) украинские воины отминусовали еще 2825 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 650 986 человек.