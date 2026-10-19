ВСУ поразили РЛС, склады боекомплекта и скопления живой силы противника – Генштаб

Силы обороны Украины 18 октября и в ночь на 19 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, украинские военные поразили радиолокационную станцию в Брянской области, склады боеприпасов и материально-технических средств, артиллерийские и беспилотные позиции, а также районы сосредоточения живой силы противника .

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отметили, что методичное поражение российских РЛС создает пробелы в радиолокационном поле врага и ослабляет его ПВО.

В Брянской области была поражена российская РЛС

Одной из целей стала радиолокационная станция российских войск в районе Трубчевска Брянской области РФ.

В Генштабе отметили, что благодаря системному поражению российских РЛС украинские Силы обороны получают больше возможностей для применения беспилотных систем на разных уровнях — от тактической зоны вблизи линии боевого столкновения до военных объектов в глубине территории РФ.

В Харьковской области были поражены артиллерийская и беспилотная позиции

В Харьковской области украинские военные нанесли удар по огневой позиции российской артиллерии в районе населенного пункта Лиман Первый.

Лиман Первый на карте боевых действий. Источник: deepstatemap

Там же была уничтожена позиция расчетов БПЛА российских оккупантов. Таким образом, под удар попали сразу несколько элементов, задействованных противником для ведения разведки и нанесения ударов по украинским защитникам.

В Донецкой области уничтожены запасы боеприпасов и материально-технические ресурсы

В Донецкой области Силы обороны нанесли удар по складам боеприпасов российской армии в районах населенных пунктов Гринталь и Терново.

Отдельно был уничтожен склад материально-технических средств в районе Пелагиевки.

Терново на карте боевых действий. Источник: deepstatemap

Пелагиевка на карте боевых действий. Источник: deepstatemap

Поражение таких объектов напрямую влияет на обеспечение российских подразделений на передовой, поскольку боеприпасы и материально-технические ресурсы необходимы для поддержания их боеспособности.

В Запорожской и Донецкой областях уничтожили оккупантов

Кроме того, украинские военные нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника.

В Донецкой области под удар попали районы Свободного и Владимировки. Еще один такой объект был поражен в районе Набережного в Запорожской области.

Свободное и Владимировка на... Источник: deepstatemap Развернуть

Таким образом, за сутки и ночь Силы обороны нанесли удары по целям различного типа – от средств радиолокационного обеспечения и ПВО до артиллерии, беспилотных подразделений, складов и мест концентрации личного состава.

В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям российского противника продолжается.

Напомним, 16 октября и в ночь на 17 октября Силы обороны поразили железнодорожный мост и склады МТЗ противника.

Кроме того, защитники нанесли удар по предприятию в Ростовской области, которое производит дроны для армии Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики раскрыли последствия удара Сил обороны Украины по дата-центрамроссийской компании "Яндекс" во Владимире 11 октября. В результате операции повреждения получили пять помещений, три из которых, вероятно, имеют критические разрушения.