ВСУ ударили по пусковым установкам "Искандер" в Брянской области, – Зеленский

Удары российских захватчиков по мирным украинцам и по инфраструктуре нашего государства не остаются без ответа. Но украинский ответ лишь косвенно затрагивает "мирных русских", поскольку сосредоточен именно на военных объектах страны-террористки и на объектах, питающих ее военную машину. Так, недавно ВСУ ударили по пусковым установкам "Искандер" в Брянской области, есть "новые результаты" Украины в Самаре и в Черном море.

Об этом 3 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что "наши воины находят способ справедливо ответить на вражеские обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла", и показал этот ответ.

Что сказал президент

Глава государства отметил, что российские захватчики продолжают атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру – в частности, утром российский дрон нанес удар по Северному мосту в Киеве, а в течение ночи под атаками оказались жилые дома, железнодорожная и энергетическая инфраструктура в различных регионах. Также в Черноморске российский беспилотник атаковал судно.

На фоне этих атак Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских ударов по военным объектам врага.

"За последние сутки наша дальнобойность эффективно сработала по объектам, обеспечивающим военную машину агрессора", – сказал глава государства.

Президент уточнил, что украинские удары достигли Самарского региона РФ, а также позиций российских военных с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области.

Отдельно украинский лидер сообщил о "новых результатах" Украины в Черном море, однако подробностей не привел.

Так или иначе, президент поблагодарил украинские подразделения, задействованные в дальнобойных ударах, за "точность и системную работу" и заявил, что Россия должна прекратить эскалацию войны.

Что предшествовало

Два дня назад Владимир Зеленский рассказывал, что украинские военные поразили цель в Черном море, кроме того, под удар попало место запуска и хранения ударных беспилотников в Орловской области РФ .

Также тогда был нанесен удар по нефтяному объекту в Самарской области. Еще одной целью стал склад снабжения российских оккупационных войск в Брянской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 сентября и в ночь на 1 октября украинские военные поразили ряд важных военных объектов РФ. Среди них – объект для хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА вблизи Донецка, пункт управления беспилотниками возле Покровска и район сосредоточения вооружения и техники вблизи Тимошевки в Запорожской области.

Также в конце сентября Силы обороны нанесли удар по установке "Панцирь-С2" в Брянской области, пунктам управления и подразделениям БПЛА в Запорожской области, место хранения и запуска ударных дронов в Донецке, а также ремонтное подразделение и несколько складов в Донецкой области.