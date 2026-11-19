Появился первый спутниковый снимок Крымского моста после нового удара Украины

В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины снова атаковали Крымский мост. По предварительным данным, несколько попаданий пришлось на железнодорожную часть переправы, после чего движение поездов по ней временно остановили.

Первый спутниковый снимок объекта после ночной атаки опубликовал Telegram-канал Supernova+. Во время атаки по мосту нанесли ракетные удары.

Спутниковый снимок Крымского... Источник: Telegram-канал Supernova+ Развернуть

Всего прозвучало около 15 взрывов, часть из которых была работой российской противовоздушной обороны.

Атаку подтвердил оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил о временном перекрытии движения по переправе и отметил, что соответствующие службы оценивают нанесенный ущерб.

Об остановке железнодорожного сообщения также заявили в российском Минтрансе. Там заверили, что пострадавших нет, а специалисты должны оценить последствия ночной атаки.

Напомним, в результате предыдущих ударов ВСУ 16–17 ноября была уничтожена арка и дорожный пролет автомобильной части Крымского моста. Позже в сети опубликовали кадры переправы, снятые во время движения поезда, на которых виден масштаб разрушений.