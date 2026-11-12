Блог | Зимняя дуэль на выносливость: Украина без света или российская армия без дизеля

Зима 2026 года может превратиться в дуэль на выносливость, в которой низкая температура будет играть против обеих сторон.

Почему так? Пока наш враг целится в гражданскую генерацию, чтобы подорвать устойчивость нашего тыла, СОУ выбивают технологическое ядро российской нефтепереработки. Если мороз долго будет держаться ниже -10, украинцам будет крайне сложно пережить эту зиму в тылу.

Но в то же время для российского фронта это будет означать системный дефицит зимнего дизеля – одного из ключевых ресурсов российской армии и всей страны-бензоколонки. Именно поэтому СОУ точечно уничтожают установки депарафинизации на российских НПЗ, лишая врага возможности производить качественный зимний дизель. Эти мощности не восстанавливаются быстро из-за санкций, даже в обход них.

Поэтому устойчивость тыла очень важна. Информационная безопасность – то, что может дать нам запас прочности, но, к сожалению, вместо этого телеграм и телемарафон все еще существуют в нашей реальности. Вызов бездействия и некомпетентности в информационной политике, через который нам как-то нужно пройти.

Напоследок просто посмотрите на этот список. Раньше каждое из таких событий было огромным информационным поводом. Только за сегодня:

1. Уничтожено: Ka-52 – 2 члена экипажа, Mi-8 – 3 члена экипажа, MiG-31 – 2 члена экипажа.

2. На терминале "Новатек-Усть-Луга" поражены инфраструктурные объекты, несколько резервуаров объемом по 30 тыс. тонн каждый.

3. Кроме этого, горел лесной терминал и терминал СПГ с подрывом трубопроводов.

4. Также поражен малый ракетный корабль проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск". Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Его спустили на воду в 2022 году. Обратите внимание, что он поражен в Финском заливе, буквально между двумя странами-членами НАТО: Финляндией и Эстонией.

5. Сильно поврежден Омский НПЗ: его считают самым высокотехнологичным нефтеперерабатывающим заводом страны-бензоколонки и одним из крупнейших.

+ Только за последние 10 дней: еще 8(!) НПЗ: Новокуйбышевский, Уфимский, Кстовский, Ярославский, Рязанский, Афипский, Саратовский, Киришский.