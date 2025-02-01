Швеция предоставит Украине еще 16 катеров CB90: как их могут использовать

В рамках крупного пакета военной помощи Швеция передаст украинским войскам бронированные десантные катера CB90. По предварительным данным, на вооружение Украины должны поступить 16 единиц таких катеров.

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Украинские экипажи прошли обучение на катерах CB90 еще в сентябре прошлого года. Об этом сообщает портал Defense Express.

Ранее Швеция уже предоставила украинской армии 16 катеров типа CB90. В рамках нового пакета военной помощи, о котором было объявлено 30 января 2025 года, планируется передача аналогичного количества плавсредств.

Аналитики отмечают, что компактные габариты CB90 позволяют таким катерам свободно оперировать даже на внутренних водных коммуникациях, и без повреждений выходить на необорудованное морское побережье. Кроме того, катера CB90 отличаются хорошей управляемостью и высокой маневренностью.

При этом эксплуатационные характеристики CB90 по силовой установке позволяют в максимально сжатые сроки выводить эти катера в море. К тому же, такие катера достаточно эргономичны для всех членов экипажа, в частности для пулеметчика на турели.

По мнению экспертов, шведские катера CB90 теоретически могут использоваться для обеспечения работы "зернового коридора" из портов Одесской области.

Один катер вмещает три члена экипажа и более 20 человек десанта. Катера могут быть оснащены 12,7-мм пулеметами и 40-мм автоматическими гранатометами. Кроме того, катера типа CB90 также могут нести четыре мины или шесть глубинных бомб, что может позволять выполнять задачи по охране морских коммуникаций.

Напомним, глава МИД Германии Бербок призвала предоставить Украине больше военной помощи, чем было запланировано в бюджете. На фоне информации о том, что канцлер Олаф Шольц блокирует выделение дополнительного оружейного пакета, она заявила, что военная поддержка Киева является "лучшей защитой" безопасности в Европе и непосредственно в ФРГ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году правительство Чехии будет организовывать новую закупку боеприпасов для Украины. Страна изучает возможные способы финансирования "снарядной инициативы".

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