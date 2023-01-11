Столтенберг отметил героизм ВСУ в боях за Бахмут и Соледар и призвал усилить поддержку Украины: мы должны делать гораздо больше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил смелость украинских воинов в битве за Бахмут и Соледар на Донетчине. Он заявил, что эти бои показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины в войне с РФ.

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Об этом Столтенберг сказал во время брифинга с главой Еврокомиссии 11 января. "В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз показывает смелость украинских военных, которые сражаются, защищая свою родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины", – сказал он.

Столтенберг также приветствовал предоставление США, Францией и Германией БМП и легких танков Украине, а также беспрецедентную поддержку всех союзников НАТО и стран Европейского Союза.

"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать значительно больше и значительно быстрее", – сказал Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России тиражируют ложные заявления о якобы взятии Соледара, однако в ВСУ заявили, что город находится под контролем защитников Украины.

А в Институте изучения войны подчеркнули, что, даже если Соледар будет захвачен, это не означает неминуемое окружение Бахмута.

По словам военного эксперта Романа Свитана, штурм этого украинского города превратился в "утилизацию зэков".

Ранее боец 46-й бригады рассказал, что в Соледаре есть большая серая зона, а позиции ежедневно переходят из рук в руки. В разрушенном городе остаются около полутысячи мирных жителей, в основном людей старше 50 лет.