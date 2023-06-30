Ничего не согласовывали: в Минкульте отреагировал на скандальную 'реконструкцию' здания, в котором подписывали Акт соединения УНР и ЗУНР

Министерство культуры и информационной политики Украины проведет совещание по строительным работам в Ивано-Франковской гостинице "Днестр" и привлечет к обсуждению экспетов, представителей профессиональных союзов и памятникоохранных общественных организаций.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта. МКИП безотлагательно обратилось в Ивано-Франковскую ОГА с требованием предоставить информацию о работах на памятке.

"Дом гостиницы "Днестр" в Ивано-Франковске взят в свое время на учет как памятник архитектуры и истории местного значения: памятник архитектуры - "Отель "Австрия", с 1921-1939 гг. - гостиница "Варшава", 1913 г. .; памятник истории – "Дом, в котором Украинский Национальный совет ЗУНР принял Акт Соединения ЗУНР и УНР", 1919 г. Это выдающийся исторический памятник украинской истории освободительной борьбы ХХ века и один из знаковых архитектурных объектов Ивано-Франковска. В МКИП не поступала на согласование научно-проектная документация на реставрацию или реконструкцию гостиницы "Днестр". Однако согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия" такие работы на памятнике местного значения должны проводиться при наличии разрешения областного органа охраны культурного наследия, выдаваемого из согласованной областным органом научно-проектной документации", – говорится в сообщении Минкульта.

В Минкульте отмечают: если такие работы проводятся без разрешения, или их реализация может повредить памятнику, или это уже привело к повреждению памятника, областной орган должен выдать распоряжение и предписание по охране памятника местного значения и прекращение работ на память ки.

Отмечается, что МКИП безотлагательно обратилось в Ивано-Франковскую ОГА с требованием предоставить информацию о работах на памятке. Поскольку в последнее время участились случаи обращения в МКИП о проведении строительных работ на памятниках Ивано-Франковской области, которые приводят к их повреждению, МКИП в ближайшее время проведет в Ивано-Франковске рабочее совещание о состоянии сохранения памятников культурного наследия Ивано-Франковской области условиях действия военного положения

"В рамках рабочего совещания будет организовано привлечение к обсуждению проблем экспертов и представителей профессиональных союзов и общественных организаций. Соответствующее поручение будет предоставлено областному органу охраны культурного наследия", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске к вечеру в субботу, 17 июня, сотни людей вышли на протест к гостинице "Днестр" против уничтожения этого архитектурного памятника. Именно в этом здании 3 января 1919 Украинская национальная рада ЗУНР единогласно ратифицировала Акт Воссоединения с УНР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!