Стратегия массированных ракетных ударов не сработала: Резников объяснил причину отстранения Суровикина

Российское руководство решило отстранить военного преступника Сергея Суровикина от командования оккупационными войсками, поскольку его тактика массированных ракетных ударов по Украине стала провальной. В Кремле считают, что массированные обстрелы украинских городов не принесли ожидаемых результатов.

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Такое мнение высказал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию BBC. По его словам, Суровикин тщетно использовал стратегические запасы крылатых ракет.

"Это было рискованное решение с его стороны, и я думаю, после инспекции генерала они обнаружили, что было использовано слишком много оружия – запасы сократились, но без какого-либо результата", – считает министр.

Он напомнил, что еще в декабре был убежден, что в Кремле будет принято решение заменить Суровикина.

"Суровикин лично отвечал за массированные ракетные удары по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре. Возможно, это была хорошая стратегия для него самого, но он использовал все стратегические запасы крылатых и баллистических ракет, таких как "Калибр", "Искандер", "Х-555" и другие", – сказал Резников.

Глава Минобороны также отметил, что перестановки в российском командовании свидетельствуют и о том, что продолжается конфликт между владельцами ЧВК "Вагнер" и командованием регулярной армии РФ.

"Бахмут и Соледар – на ответственности ЧВК, и они хотят доказать Кремлю, что они лучше регулярных войск Российской Федерации", – добавил он.

Отметим, что ранее Резников сообщал, что армия российских оккупантов начала использовать для воздушных атак на украинские города ракеты из своего критического запаса. В частности, ракет типа "Калибр" и "Искандер" у них осталось около 11-13%.

В то же время, по советским нормам, государство-агрессор Россия должно держать в запасе не менее 25% ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны РФ Сергей Шойгу снизил в должности командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина и назначил на его место начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. Так Суровикин стал лишь заместителем Герасимова.

– В Пентагоне считают, что к новой смене военного руководства в России привели постоянные проблемы в ходе "спецоперации" в Украине. Кадровые изменения в верховном командовании сил РФ отражают системные вызовы, которые им не удалось преодолеть с начала вторжения.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что означает назначение Герасимова командующим оккупантами РФ в Украине. Он убежден, что в России возник внутренний конфликт среди топ-силовиков и военных, который со временем может перерасти в противостояние между лидерами.

– По данным ISW, назначение Герасимова указывает на готовность Путина вести затяжную войну против Украины. Также публичным объявлением о такой реструктуризации Кремль пытается реанимировать образ российского командования и минобороны, подвергающихся критике из-за неудач оккупантов на фронте.

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