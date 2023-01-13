У оккупантов не было шансов: украинские десантники устроили мощную 'бавовну' врагу на Донбассе. Видео

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ поразили высокоточным оружием по меньшей мере два вражеских танка и один БМП за одну атаку. Военную бронетехнику уничтожили вместе с оккупантами.

Видео дня

Кадры успешной "охоты" на российских захватчиков обнародовали на официальной странице Facebook николаевских десантников. Ликвидировать вражеские экипажи помогли отечественные дроны-камикадзе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео зафиксированы моменты поражения вражеской бронетехники украинскими защитниками. Никаких шансов выжить николаевские десантники врагу не оставили.

"Этот бой состоялся на Донетчине, где уже много месяцев подряд николаевские "маруновые береты" успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника", – говорится в сообщении.

На кадрах видно уничтожение не менее трех единиц тяжелой техники противника: танков Т-72 и Т-80, а также бронированной машины пехоты.

"Добро пожаловать в ад, оккупанты", – говорит голос за кадром.

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