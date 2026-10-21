Сьогодні у світових і в наших новинах усім активно нав'язують дуже просту думку. Вона зводиться до того, що вся війна нібито вперлася у якісь одинадцять відсотків території Донецької області. І якщо тільки знайти компроміс по цій лінії, то війну можна буде легко поставити на паузу.

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Але це не просто помилка, це чисте лицемірство. І це лицемірство видно всюди: у заявах Заходу, у маневрах США, у діях Кремля і, на жаль, у нашому власному інформаційному просторі. Намагання звести величезну війну за виживання країни до суперечки про один конкретний регіон повністю закриває очі на реальні апетити Москви та на те, як насправді працює російська тактика.

У Росії постійно торочать про необхідність враховувати так звані реалії на землі. Але ці нові реалії для Путіна є не зафіксованою кордонною межею, а гумовою рамкою, яку він розсуває далі й далі. Почекайте, кажуть вони, яка ще Донецька область?

А як щодо Херсонської та Запорізької областей? Вони ж скажуть, що там так само проголосували і ці території мають відійти їм. І це стає також суттєвим викликом, бо усе це зафіксовано у Конституції України, де ці регіони визначені у своїх чітких адміністративних межах, а не так, як вигадали в Кремлі. І що робити з цією складовою?

Це ще далеко не межа їхніх бажань. Наступним кроком обов'язково випливе мовне питання. Вони знову будуть посилатися на Конституцію України, а також на наші ж прийняті закони про мови національних меншин та навчання у школах. Москва розширюватиме ці вимоги до максимуму, вимагаючи зробити російську мову другою державною в Україні.

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Далі підніметься давно забута тема федералізації, щоб через підконтрольні регіони Москва мала законне право вето на будь-які рішення Києва.

Обовʼязково підуть вимоги щодо відмови від НАТО, скорочення армії та створення демілітаризованої зони на сотні кілометрів углиб України. А в їхніх максимальних планах усе Чорноморське узбережжя розглядається як земля, яку можна буде віджати при першій же нагоді.

Кожна поступка сприймається Кремлем не як фінал угоди, а лише як новий старт для наступних ультиматумів. Це просто продаж миру частинами, коли нам пропонують ілюзію спокою в обмін на поступову капітуляцію.

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Найбільш дивно у цій історії те, що українська влада такою конфігурацією перемовин фактично грає на руку противнику. Склад переговорників роками практично не змінюється.

Присутність у процесі Рустема Умєрова, який ще у дві тисячі двадцять другому році не мав нормального дипломатичного досвіду та представляв інтереси окремих бізнес-кіл, створює для росіян дуже зручну пастку. На кожній зустрічі нашій стороні просто тицяють в обличчя стамбульські чернетки дві тисячі двадцятого другого року, змушуючи виправдовуватися та шукати якісь пояснення.

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При цьому сформувалася взагалі дивна схема проведення зустрічей. З боку Росії у неофіційних контактах беруть участь люди без жодного державного чи дипломатичного статусу, як той самий Кирило Дмитрієв. Це дозволяє Москві вести подвійну гру. З одного боку є жорсткий офіційний трек Путіна чи Лаврова з ультиматумами, а з іншого кулуарні розмови бізнесменів, де росіяни показують нібито гнучкість.

Але у будь-який момент Кремль може легко відмовитися від слів своїх неформалів, назвавши це їхньою приватною думкою.

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Тут і криється головна підміна понять, коли людей намагаються переконати, ніби Путін хоче миру. Якби він дійсно хотів зупинити війну, він міг би зробити це просто зараз. Йому потрібен не мир, йому потрібне повне виконання його умов. Це дві абсолютно різні речі. Суцільний і тривалий мир із Росією за нинішнього путінського режиму неможливий у принципі.

Дуже показовим є приклад Грузії. Навіть після війни дві тисячі восьмого року, коли підписали папери й фактом віддали Абхазію та Південну Осетію, Москва не зупинилася. Вона просто перейшла на м'яку силу та за кілька років повністю відновила свій політичний вплив на Тбілісі. Показово й те, як Грузія стала прихистком для російської опозиції. Ця опозиція виступає проти особисто Путіна, але щодо інших країн вона залишається абсолютно імперською за своєю суттю.

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Як висновок, ми підходимо до найголовнішої помилки, якої припускається українська влада у спілкуванні з власним народом. Через відсутність чесної та повного опису реальних планів Путіна в українському суспільстві викривляється саме поняття компромісу. Коли людям показують лише цей один пункт, у багатьох виникає логічне запитання: "Стривайте, невже ми воюємо за одинадцять відсотків Донецької області, де залишилося двісті тисяч населення чи навіть менше? Хіба ці залишки території співставні з тими людськими втратами, з руйнуванням усієї решти країни та з тими щоденними жертвами, які ми несемо?"

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Якщо звузити проблему до одного цього фактора, то віддати цей шматок землі здається цілком раціональним кроком заради порятунку людей. І саме це є фундаментальною похибкою комунікації влади. Зводячи розмову до одного вирваного з контексту пункту, вона сама штовхає суспільство до ілюзії, що відмова від невеликої ділянки фронту зупинить конвеєр смерті. Хоча насправді цей крок стане лише першою доміношкою в руйнуванні всієї нашої держави.

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