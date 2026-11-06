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13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
84
13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото
Церемонія прощання з 44-річним рятувальником Олексієм Сущевським. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

У Запоріжжі відбулася церемонія прощання з 44-річним рятувальником Олексієм Сущевським, який загинув 2 листопада внаслідок повторного російського удару по Комишувасі Запорізької області. Чоловік понад 13 років служив у пожежно-рятувальних підрозділах і того дня прибув на допомогу людям, які опинилися під завалами.

Про загибель колеги та обставини трагедії у Telegram повідомили в ДСНС України. Також про прощання з Олексієм Сущевським написав тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що відомо про рятувальника

За словами Семікіна, того дня рятувальник прибув на допомогу людям, які опинилися під завалами після російського обстрілу. В Олексія залишилися дружина, син і донька.

"Ми звикли, що після кожного обстрілу першими на допомогу приходять рятувальники. Але за їхньою мужністю стоїть щоденний ризик. І, на жаль, іноді найвища ціна – власне життя", – зазначив Семікін.

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Він також особисто висловив співчуття рідним загиблого та запевнив, що обласна влада має підтримувати родину не лише в день прощання, а й надалі.

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Прощання з рятувальником Олексієм Сущевським. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Прощання з рятувальником Олексієм Сущевським. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Прощання з рятувальником Олексієм Сущевським. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

Обставини російського удару та втрати ДСНС

Як повідомили у ДСНС України, вранці 2 листопада російські війська завдали удару по навчальному закладу в Комишувасі. Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, виникла загроза повторного обстрілу, тому надзвичайники перейшли в укриття.

Однак російські війська завдали повторних ударів по місцю попереднього влучання. Унаслідок атаки було зруйновано спортивну залу та господарську споруду, пошкоджено будівлю навчального закладу, а також знищено пожежно-рятувальний автомобіль.

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Прощання з рятувальником Олексієм Сущевським. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Прощання з рятувальником Олексієм Сущевським. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Прощання з рятувальником Олексієм Сущевським. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

Тоді загинули двоє співробітників ДСНС – 44-річні Олексій Сущевський і Денис Коноваленко, який майже 12 років присвятив службі цивільного захисту. Ще двоє рятувальників дістали поранення та потрапили до лікарні.

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Загиблий Олексій Сущевський. Джерело: Telegram/ДСНС України

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Загиблий Денис Коноваленко. Джерело: Telegram/ДСНС України

Обидва загиблі надзвичайники були відзначені державними нагородами – відзнакою Президента України "За оборону України", а Олексій Сущевський також медаллю "Захиснику Вітчизни".

У загиблих рятувальників залишилися дружини та четверо дітей: 18-річний і 19-річний сини, а також 12-річна та 8-річна доньки.

"Світла пам’ять Денису Коноваленку та Олексію Сущевському. Назавжди в строю!" – написали в ДСНС.

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Прощання з рятувальником Олексієм Сущевським. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Прощання з рятувальником Олексієм Сущевським. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

13 років рятував людей: у Запоріжжі попрощалися з працівником ДСНС, який загинув внаслідок удару РФ по Комишувасі. Фото

Прощання з рятувальником Олексієм Сущевським. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по підземній школі. Станом на 5 листопада з-під завалів деблокували тіла 43 загиблих, водночас під уламками ще могли перебувати 33 людини.

Як писав OBOZ.UA, у мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі Запорізької області. На кадрах із нагрудної камери видно, як цивільні після попередження про загрозу обстрілу спускаються в укриття, а згодом лунає потужний вибух.

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