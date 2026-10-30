Розумію, що обзивати росіян покидьками цілком марно й безглуздо.

Відео дня

Можна лише отримати прізвисько Капітана Очевидність.

Просто візьміть собі на замітку на майбутнє вчорашній день.

Убиті цивільні в Дніпрі.

Убиті цивільні в Чернігові.

Дрони по маршрутках і зупинках у Запоріжжі...

Путін винен?

Ну, ця істота, звісно, винна.

Тільки не вона особисто відправляла в режимі реального часу "Герань" на платформу з людьми.

Не вона прицілювалася у двох дівчаток у Чернігові.

Не вона била по людях у центрі Запоріжжя.

Я, звісно, проти колективної відповідальності, але тут усе залежить від того, який колектив.

У випадку з Росією – який піп, такий і прихід.

Це відбувається не тому, що негідник видерся нагору й звідти роздає злочинні накази, змушуючи невинних овечок виконувати їх під страхом смерті.

Це вибір хворої на сказ зграї.

Путін – просто матеріалізована колективна мрія народу. Повністю відповідна його прагненням, надіям і схильностям.

Ті, кому це огидно, давно за межами звіринця.

Усередині Росії є лише ті, хто терпить, боїться, підкоряється, але водночас опосередковано бере участь. І ті, хто просто бере участь – із радістю та ентузіазмом.

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Сорі, є ще ті, кому байдуже. Але вони теж підтримка режиму. Можливо, найпотужніша й найчисленніша.

Учора був звичайний день. Нічого особливого.

Звичайний осінній день, коли Росія вбивала українських громадян, руйнувала будинки, вокзали, підстанції, торговельні центри...

Загалом, росіяни займалися звичною, звичайною, улюбленою справою – несли оточенню горе, смерть і руйнування. Не Путін. Не Медведєв. Не Герасимов. Не абстрактний громадянин Ніхто.

В оператора дрона, який убив 15 людей, що чекали на електричку в Дніпрі, є конкретне прізвище, ім’я, звання, податковий номер, адреса, сім’я...

Головні історії дня

Він – громадянин країни-вбивці. Сам убивця. Його діти – діти вбивці.

І коли війна закінчиться, ні країна, ні він, ні його діти іншими не стануть.

Вони злочинці.

І не кажіть мені, що діти не відповідають за батьків. Вони виростають і посідають їхнє місце.

Вони ростуть на "подвигах героїв СВО", на прикладах "безприкладної мужності" тих, хто б’є по вулицях Чернігова, наприклад.

Від поганого насіння не буває доброго плоду.

Не Путін – батько зла.

І не ген зла винен.

Хворе на шовінізм середовище породило потрібного вождя. Вождь дав середовищу потрібний для розвитку компост.

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Вони взаємно доповнили одне одного.

Минуть роки, дорогі мої співвітчизники, багато що забудеться, але дуже рекомендую запам’ятати – не можна перемогти природу і схильності мільйонів без воєнної поразки та тривалого виховання.

І навіть за воєнної поразки результат не гарантований.

А воєнної поразки не буде.

І денацифікації в Росії не буде.

А буде новий епос – епос Гіві й Мотороли.

І дуже важливо на майбутнє ніколи не забувати, що це не путін тримав у руках пульт.

Це 140 мільйонів путіних, медведєвих та іншої нечисті вбивали, руйнували, грабували й ґвалтували.

Я вже писав про це після Бучі.

Але повторити не гріх.

Лідер – це не те, що народжується на порожньому місці. Лідер – це образ, яким вагітний народ.

Це його мрія і сутність.

Мир обов’язково буде.

Але вбивці нікуди не подінуться – вони чекатимуть на наступну нагоду вбивати.

Хижаків не переробиш.

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