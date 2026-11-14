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24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
11,4 т.
24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео
Український військовий з кулеметом. Ілюстративне фото

24-річний український військовослужбовець Євгеній кулеметною чергою знищив ворожий реактивний ударний безпілотник. Момент ураження цілі зафіксували на відео.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ) у своєму Telegram-каналі. Там також оприлюднили відео й розповіли про бойовий шлях захисника.

24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео

Євгеній під час бойової роботи із захисту українського неба. Джерело: Скриншот

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Євгеній служить у 201-й зенітній ракетній бригаді імені гетьмана Пилипа Орлика Повітряного командування "Південь". До лав Збройних сил України він приєднався у 2020 році.

За час служби військовий побував на найгарячіших ділянках фронту на Донеччині. Тричі зазнавав поранень, однак щоразу повертався до строю. Нині він захищає українське небо.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що протягом 13 листопада українські захисники ліквідували ще 1710 російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 листопада загальні втрати армії РФ у живій силі від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 млн 620 тис. 630 осіб.

За добу російські війська також втратили шість танків, 19 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню та 448 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також ми писали, що в іншій операції оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій Rangers здійснили наліт на позицію противника та захопили в полон двох російських військовослужбовців із розвідувального підрозділу. Крім того, українські бійці здобули документи й засоби зв'язку, що мають розвідувальну цінність.

Під час допиту полонені розповіли про створення постановних відео, за допомогою яких російська армія імітує успіхи на фронті. За їхніми словами, військових із прапором направляють до визначеної локації, де вони демонструють символіку, а потім кадри з дрона використовують як нібито доказ захоплення позиції чи населеного пункту.

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