28 днів під землею: бійці бригади ТрО прокопали 40-метровий тунель до позицій росіян і зупинили наступ ворога. Фото

Влітку 2024 року українські військові зі 107-ї окремої бригади територіальної оборони прокопали 40-метровий тунель до позицій росіян на Покровському напрямку. Операцію провели поблизу Красногорівки; захисники працювали у металевій трубі 28 днів в умовах нестачі повітря та під загрозою ворожих дронів.

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Про це "Укрінформу" розповів військовослужбовець 107-ї бригади Ігор Нажига. На той час він був командиром відділення однієї з рот 94-го батальйону, а зараз є начальником служби комунікації бригади.

Подробиці операції

У той час бійці ТрО виконували завдання на Покровському напрямку у складі 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка. Вони працювали в Красногорівці та прилеглих населених пунктах, брали участь у контрштурмах. Після одного з бойових виходів їм запропонували нове завдання.

"Нам повідомили, що для нас є цікава задача. Під словом "цікава" малася на увазі позиція "труба". Ми чули про неї, але спершу не розуміли, що це означає", – пригадує Ігор.

Йшлося про стару металеву трубу діаметром 1,3 метра – частину польової зрошувальної системи. Її виявили після влучання снаряда. Всередині труба залишилася цілою, тож командування вирішило використати її, щоб непомітно наблизитися до позицій росіян.

Для цього військовим довелося прокопати близько 40 метрів, включаючи два входи-виходи. Один вів до колишнього українського окопу, який був дуже близько до російських позицій, інший – безпосередньо до розташування противника.

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"Колись то була наша позиція, але її вщент розтрощили, а довкола росіяни зробили свої позиції. Був задум наших бійців непомітно вискочити між двох їхніх точок і наробити біди. Що, в принципі, і було зроблено потім, але то вже інша історія", – розповів Нажига.

Загалом робота зайняла майже місяць.

"Ми заледве осилили ту задачу за 28 днів. Земля – тверда, як бетон. А спробуйте побути в умовах, де ти не можеш розігнутися, хоча б добу. А тут – майже місяць. Це було дуже складно", – розповідає військовий.

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За його словами, через низьку стелю бійці постійно пересувалися зігнутими. У багатьох боліла спина, їм доводилося робити собі уколи й працювати далі.

Землю видовбували кирками, лопатами (зокрема саперними) та відбійним молотком. Викопаний ґрунт складали в мішки, які перевозили вздовж труби – для цього військові зробили невеликий візок на чотирьох колесах.

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Військові прокопали тунель до позицій росіян. Джерело: Укрінформ/Ігор Нажига

При цьом над місцевістю літали російські безпілотники, тому виходити на поверхню намагалися якомога рідше. Одного разу противник навіть скинув газову гранату біля входу до труби, проте завдяки протягу газ не потрапив усередину.

Попри складні умови, військові отримували їжу та необхідні речі через побратимів, які організовували доставку. Іноді їм привозили навіть домашні котлети, відбивні та кока-колу. Мали бійці й невеликі газові плитки з балончиками, на яких можна було підігріти їжу або зробити чай просто під землею.

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Усі ці 28 днів військовим потрібно було також підтримувати зв’язок, заряджати телефони, мати світло. Для цього доводилося виходити до найближчого бліндажа.

Після завершення робіт тунель використали для раптової атаки на російські позиції. За словами Нажиги, це допомогло вдарити по противнику зненацька, перерізати його логістику та стримати просування на цій ділянці фронту.

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"Ми прорили хід до росіян, який дав змогу потім напасти на них, ударити по їхніх позиціях зненацька, перерізати їхній наступ, логістику. Саме по тому напрямку вони намагалися просочуватися в один із населених пунктів, і ми знали, де треба завдати удару", – розповів він.

Завдання було важливим для стримування російського наступу на цій ділянці фронту. Хоча згодом противник захопив цей напрямок, та українські бійці зробили все, що могли, щоб його зупинити.

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Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці квітня 2025 року 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" Сил безпілотних систем ЗСУ зайшов у смугу оборони Купʼянська. У процесі розвідки військові виявили трубу, яку противник використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю міста.

Цей нетиповий, але критично важливий і безпечний канал логістики дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль. Полк "Ахіллес" розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту. Для ураження труби використали три тонни вибухівки. Згодом до операції з її знищення долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України.