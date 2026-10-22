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"Алкогольна інтоксикація": у ЗСУ висміяли фантастичну мапу фронту від Герасимова

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
1,2 т.
"Алкогольна інтоксикація": у ЗСУ висміяли фантастичну мапу фронту від Герасимова
Герасимов під дією алкогольної інтоксикації марить перемогою. Джерело: ілюстраційне фото, згенероване ШІ

Угруповання Об'єднаних Сил, яке в складі Збройних сил України відповідає за Харківську область та прилеглі території, зазвичай не коментує "кожну дезінформацію, яку щоденно видає держава-агресорка". Проте українські захисники зробили виключення для доповіді начальника генштабу російських загарбників Валерія Герасимова щодо нібито повного оточення воїнів ЗСУ на півночі Харківщини, та окупації двох селищ на Куп’янському напрямку.

Йдеться про доповідь Герасимова ватажку Кремля Путіну від 16 жовтня. Через такі доповіді "існують дві лінії розмежування, реальна та фантастична", зауважують бійці УОС, і уточнюють, що "різниця між ними складає сотні квадратних кілометрів".

Алкогольна інтоксикація

"Все, що нещодавно доповів кремлівському очільнику начальник генштабу Герасимов, може бути пояснене лише такими чинниками:

  • бажанням ввести в оману власне керівництво,
  • бажанням сформувати позицію для дипломатичних перемовин, внесши у перелік вимог відверто фантастичні забаганки,
  • важкою алкогольною чи наркотичною інтоксикацією,
  • комбінацією вищеперерахованих факторів",
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– зазначили в УОС.

Про що йдеться

''Алкогольна інтоксикація'': у ЗСУ висміяли фантастичну мапу фронту від Герасимова

Мапи Харківського напрямку. Джерело: Institute for the Study of War, скриншот

Українські захисники показали мапи від Інституту вивчення війни за 16 жовтня, і пояснили: на них позначено червоним реально окуповані росіянами території, а жовтим – "те, що вони контролюють лише у власних заявах". Смугасте червоно-жовте позначення – це території, де проходять спроби інфільтрації окремих груп.

''Алкогольна інтоксикація'': у ЗСУ висміяли фантастичну мапу фронту від Герасимова

Мапи Харківського напрямку. Джерело: Institute for the Study of War, скриншот

"Заявлена "зона контролю" понад ніж вдвічі більша за реальну, що дозволяє оцінити російську пропаганду в цілому. Ще більшою фантастикою, втім, є заява генерала Герасимова про захоплення на Куп’янському напрямку селищ Паламарівка та Ковалівка, а також просування в бік селища Шевченкове", – стверджують воїни УОС.

На мапі немає селища Шевченкове – воно взагалі не помістилося, бо знаходиться у 30 кілометрах на захід по прямій від найближчих російських позицій.

"Таким чином, мусимо засвідчити, що в зоні відповідальності Угруповання Об’єднаних Сил існують дві лінії розмежування – реальна та фантастична, що зафіксована в доповідях генштабу росіян. Різниця між ними складає сотні квадратних кілометрів. Ми не можемо зупинити загарбників від пересування фантастичних ліній, але зі збереженням реальних ліній на землі Сили оборони зараз пораються ефективно", – підкреслили українські воїни.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, міністерство оборони Росії запровадило щотижневу практику публікації фейкових і "сильно перебільшених" даних про нібито успіхи російської армії у війні проти України. Ці звіти готуються спеціально для внутрішньої аудиторії РФ і поширюються через підконтрольні державі ресурси.

Так, тиждень тому Герасимов вітав Путіна з повною окупацією Добропілля та Олексієво-Дружківки, доповідав про взяття під контроль понад 1800 кв км території та 92 населені пункти, про входжекння до Білозерського, про бої вже в Оріхові на Запоріжжі тощо.

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