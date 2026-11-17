Після серії ударів по незаконно спорудженому Кримському мосту зруйновано арку та частину дорожнього полотна мосту. Вибухи пролунали 16 та у ніч на 17 листопада.

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Про це зазначили в у Telegram-каналі Exilenova+. OBOZ.UA зібрав фото і відео з різних пабліків, який вигляд має тепер міст.

Що відомо

У Telegram-каналі Exilenova+ звернули увагу, що після обстрілів арка автомобільної частини мосту опинилась у воді. На відео, опублікованому в каналі, видно руйнування – обвалилась арка та частина дорожнього полотна мосту.

"Кримський міст. Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки", – йдеться в повідомленні.

У пабліку зауважили, що Кримський міст – це один із найбільш захищених об’єктів РФ. За роки окупації росіяни стягнули для прикриття мосту С-400, "Панцирі", "Тори", "Буки", системи РЕБ та мобільні вогневі групи і патрульні кораблі Фсб.

Окремо росіяни організували захист на воді, баржі, бонові загородження та інші засоби протидії безекіпажним БЕКам.

Проте все одно це не врятувало його від українських ударів.