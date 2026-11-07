Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Вінниччини: є поранена, у регіоні проблеми зі світлом

У ніч проти 7 листопада російські війська атакували Вінниччину . Під ударами опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури регіону.

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Постраждала жінка, її госпіталізували у важкому стані. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Що відомо про удари по Вінниччині

О 08:50 Заболотна повідомила, що протягом ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури Вінниччини.

"Через пошкодження енергетичних об’єктів в області виникають перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над його відновленням.Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки", – зазначила посадовиця.

Під ударом опинилася також цивільна інфраструктура.

"Також є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, постраждали будівля пожежної частини та територія місцевого ринку. Вогнем знищено чимало приватних автомобілів та один торговельний кіоск. У будівлях вибиті вікна", – зазначила Задорожна.

За даними ДСНС, під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.

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Натомість постраждала мирна жителька.

"На жаль, внаслідок атаки постраждала одна людина. Вона перебуває у лікарні у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", – написала Задорожна.

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Як повідомляв OBOZ.UA, уночі ворог завдав удару по Києву та області.

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