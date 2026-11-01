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Армія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
2,1 т.
Армія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відео
Знищено будівлю міськради у Краматорську

Увечері 31 жовтня російська армія завдала авіаудару по Краматорську. Ворог знищив будівлю міськради.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Він назвав знищену споруду "центральною будівлею української державності".

Ворог знищив будівлю виконкому у Краматорську

Увечері 31 жовтня Гончаренко опублікував фото з потрощеною адмінбудівлею.

Армія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відео

Пожежа у будівлі після авіаудару ворога. Джерело: Краматорська МВА

"Годину тому Росія знищила авіаударом центральну будівлю української державності у Краматорську. Площа Миру, виконком. Можна по-різному відноситись до чиновників та управлінців, але в цьому і є наша свобода та ідентичність", – написав він о 23:32.

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Посадовець зазначив, що уражена споруда багато значила для українського Краматорська.

"Будівля пережила орків у чотирнадцятому. Штурми. Шини. Звільнення. Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська. Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє", – зазначив Гончаренко.

Армія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відео

скриншот повідомлення

На опублікованому ним фото  будівля ще горіла. Масштаби ж пошкоджень вже вранці зафіксувала пресофіцерка 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова.

Армія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відео

Росія знищила будівлю міськради у Краматорську. Джерело: скриншот з відео

Армія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відео

Росія знищила будівлю міськради у Краматорську. Джерело: скриншот з відео

Армія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відео

Росія знищила будівлю міськради у Краматорську. Джерело: скриншот з відео

Армія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відео

Скриншот повідомлення

Як повідомляв OBOZ.UA, окупанти вбили канадського волонтера, який рятував тварин у Краматорську.  

Ворожий дрон влетів просто у лобове скло автівки, в якій їхав чоловік.

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