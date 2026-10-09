Армія РФ майже 40 разів била по Дніпропетровщині: загинула людина, є руйнування. Фото

Російська окупаційна армія протягом 9 жовтня (станом на 18:30) майже 40 разів атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний.

Відео дня

Про це повідомив у Telegram очільник ОДА (ОВА) Олександр Ганжа. Він уточнив, що загарбники застосували безпілотники й артилерію, а також одну ракету.

Криворізький район

У Зеленодольській громаді пошкоджено приватні будинки, а в місті Кривий Ріг – об'єкт інфраструктури.

Нікопольський район

ЗС РФ били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Мозолевській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок і приватні оселі, підприємства, об’єкт інфраструктури. Сталися пожежі.

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Синельниківський район

Путінські армійці цілилися по Зайцівській і Петропавлівській громадах. Там понівечене агропідприємство й інфраструктура; відбулися пожежі. Внаслідок обстрілів загинула людина.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, 8 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує низку заходів у відповідь на російські терористичні обстріли. Також Київ веде переговори із союзниками, щоб отримати додаткову підтримку для нашої протиповітряної оборони.