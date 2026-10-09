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Армія РФ майже 40 разів била по Дніпропетровщині: загинула людина, є руйнування. Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Армія РФ майже 40 разів била по Дніпропетровщині: загинула людина, є руйнування. Фото
Наслідки ударів держави-агресора РФ. Джерело: пресслужба ДСНС

Російська окупаційна армія протягом 9 жовтня (станом на 18:30) майже 40 разів атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний.

Про це повідомив у Telegram очільник ОДА (ОВА) Олександр Ганжа. Він уточнив, що загарбники застосували безпілотники й артилерію, а також одну ракету.

Армія РФ майже 40 разів била по Дніпропетровщині: загинула людина, є руйнування. Фото

Противник протягом дня майже 40 разів обстрілював Дніпропетровську область. Джерело: пресслужба ДСНС

Армія РФ майже 40 разів била по Дніпропетровщині: загинула людина, є руйнування. Фото

Здійнялися пожежі. Джерело: пресслужба ДСНС

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Армія РФ майже 40 разів била по Дніпропетровщині: загинула людина, є руйнування. Фото

Наслідки ворожих атак. Джерело: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Армія РФ майже 40 разів била по Дніпропетровщині: загинула людина, є руйнування. Фото

Наслідки ворожих атак. Джерело: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Армія РФ майже 40 разів била по Дніпропетровщині: загинула людина, є руйнування. Фото

Наслідки ворожих атак. Джерело: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Як писав OBOZ.UA, 8 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує низку заходів у відповідь на російські терористичні обстріли. Також Київ веде переговори із союзниками, щоб отримати додаткову підтримку для нашої протиповітряної оборони.

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