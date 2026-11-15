Армія РФ вдарила по об'єкту інфраструктури на Чернігівщині: є загиблі та поранені

У місті Мена Чернігівської області ввечері 14 листопада внаслідок ворожого дронового удару було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Загинули дві особи, ще щонайменше одна отримала поранення.

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Про обстріл написав у Facebook Павло Мірошниченко, начальник Корюківської районної військової адміністрації. Станом на 18:00 інформація про потерпілих уточнювалася.

Відомо, що російський БпЛА влучив по об'єкту близько 16:00 суботи.

"Від ворожого удару загинуло двоє місцевих чоловіків – 42 і 45 років. Також відомо, що тілесні ушкодження отримав 33-річний чоловік, який перебуває в медзакладі", – розповів представник місцевої влади.

Мірошниченко висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих, життя яких забрали російські окупанти.

Пресслужба міської ради уточнила, що 14 листопада пошкоджень зазнали також житлові будинки в одному із сіл громади.

"Ворог не припиняє терор проти мирних людей. Просимо кожного: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе та своїх рідних", – звернулися в мерії до місцевих жителів.

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну, запустивши 96 БпЛА різних типів. Понад 60 із них були реактивними. Повітряний напад відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Вони знешкодили 81 ворожу ціль.