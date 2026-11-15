Армія РФ вдарила по об'єкту інфраструктури на Чернігівщині: є загиблі та поранені

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Північна Ірландія – Україна: хронологія та результат матчу Ліги наційПівнічна Ірландія – Україна: хронологія та результат матчу Ліги наційВолодимир Путін і Сі ЦзіньпінЯкі цілі мають Трамп, Путін і Сі Цзіньпін: у медіа проаналізували можливі ризики від цієї зустрічіДТП із пожежеюНа трасі Харків – Київ сталася масштабна ДТП: рух повністю паралізований, горіли автоУкраїнські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відеоУкраїнські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відеоZALA Z-61 КощейУкраїнські військові знищили одну з нових розробок російського ВПК "Кощей". ВідеоДе дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Офіційне прізвище нового внука Путіна – Зеленський, його довелось замінити – медіаОфіційне прізвище нового внука Путіна – Зеленський, його довелось замінити – медіа"Коли в Москві допоміг Усику..." Промоутер зробив відверте зізнання про українського чемпіона"Коли в Москві допоміг Усику..." Промоутер зробив відверте зізнання про українського чемпіонаДе в Україні на дорогах зʼявляться спецавтомобілі-"фантоми" та як вони працюють: розповідаємоДе в Україні на дорогах зʼявляться спецавтомобілі-"фантоми" та як вони працюють: розповідаємоСвічкаНа Запоріжжі ворог убив FPV-дроном чоловіка на скутері
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Армія РФ вдарила по об'єкту інфраструктури на Чернігівщині: є загиблі та поранені

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
132
Шахед
Російський дрон-камікадзе типу "Шахед". Ілюстративне фото. Джерело: росЗМІ

У місті Мена Чернігівської області ввечері 14 листопада внаслідок ворожого дронового удару було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Загинули дві особи, ще щонайменше одна отримала поранення.

Про обстріл написав у Facebook Павло Мірошниченко, начальник Корюківської районної військової адміністрації. Станом на 18:00 інформація про потерпілих уточнювалася.

Відомо, що російський БпЛА влучив по об'єкту близько 16:00 суботи.

"Від ворожого удару загинуло двоє місцевих чоловіків – 42 і 45 років. Також відомо, що тілесні ушкодження отримав 33-річний чоловік, який перебуває в медзакладі", – розповів представник місцевої влади.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
19,5 т.
Ворог завдав удару по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих – 7-річна дитина
19,5 т.
Ворог завдав удару по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих – 7-річна дитина
Іван ЧерленськийІван Черленський
12,1 т.
Пілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". Відео
12,1 т.
Пілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". Відео
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
5,7 т.
Левова частка реактивних безпілотників знищується саме F-16: Хмара розповів про критичний ресурс ПС
5,7 т.
Левова частка реактивних безпілотників знищується саме F-16: Хмара розповів про критичний ресурс ПС

Мірошниченко висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих, життя яких забрали російські окупанти.

Пресслужба міської ради уточнила, що 14 листопада пошкоджень зазнали також житлові будинки в одному із сіл громади.

"Ворог не припиняє терор проти мирних людей. Просимо кожного: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе та своїх рідних", – звернулися в мерії до місцевих жителів.

Армія РФ вдарила по об'єкту інфраструктури на Чернігівщині: є загиблі та поранені

Повідомлення від пресслужби міськради. Джерело: Скриншот Facebook

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну, запустивши 96 БпЛА різних типів. Понад 60 із них були реактивними. Повітряний напад відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Вони знешкодили 81 ворожу ціль.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиЗагиблі українціУкраїнаЧернігів
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!