Армія Росії ударила дроном по медзакладу у Харкові: спалахнула пожежа

14 листопада російські війська атакували реактивним бойовим дроном Немишлянський район Харкова. На території одного з медичних закладів міста спалахнула пожежа.

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. За його словами, безпілотник влучив на території медичного закладу Харківської міської ради. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 11 листопада російські війська застосували реактивний "Шахед" для атаки на Салтівський район міста. Безпілотник влучив у дорожнє покриття, після чого загорівся легковий автомобіль із двома людьми всередині. Водій і пасажир загинули. Ще троє людей, зокрема 12-річна дівчинка, постраждали.

Ще раніше, 9 листопада, російський БпЛА атакував Київський район Харкова. Тоді поранення дістали п'ятеро людей. Серед них – хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, якого госпіталізували до реанімації. Також медична допомога знадобилася жінкам віком 77 і 70 років та 54-річному чоловікові. Ще одна 46-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.