Увечері 20 листопада російські війська вдарили по селищу Солоницівка у передмісті Харкова. Ворожий ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку: там спалахнула пожежа, зафіксовано й інші наслідки атаки.

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Постраждали щонайменше 11 людей, серед них – двоє дітей. Про наслідки атаки повідомили у ДСНС.

Що відомо про удар військ РФ по Солоницівці

За даними ДСНС, росіяни атакували ударним безпілотником п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка.

"Виникла пожежа на площі 250 кв. м. Горіли квартири на 4-му та 5-му поверхах, а також частина технічного поверху. Крім того, пошкоджено інші багатоповерхові та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі. На місці працювали підрозділи ДСНС, зокрема кінологи, сапери, психологи, офіцери-рятувальники громади та вогнеборці місцевої пожежної команди", – розповіли у ДСНС.

На ранок 21 листопада було відомо про 11 постраждалих внаслідок атаки. Серед них – двоє дітей. Це, як розповідав напередодні ввечері начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, хлопчики віком 12 і 14 років.

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Про те, що Солоницівка опинилася під ворожою атакою, Синєгубов повідомляв 20 листопада о 20:44.

Вже тоді було відомо про двох постраждалих та пожежу у будинку.

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До 21:05 кількість постраждалих зросла до чотирьох людей, а о 21:24 повідомлялося вже про шістьох місцевих жителів, що потребували допомоги лікарів.

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Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 20 листопада Росія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами та дронами. Під час рятувальних робіт російські терористи завдали ще двох повторних ударів. А вночі під ударом опинилося промислове підприємство.

Внаслідок атаки загинули 20-річна фельдшер швидкої допомоги, та 7-річний хлопчик. Поранень зазнали понад 50 людей.