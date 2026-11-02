Армія Росії зазнала рекордних втрат від початку повномасштабної війни в Україні: детальний аналіз за місяць

У жовтні 2026 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат особового складу від початку повномасштабного вторгнення – і це на тлі одного з найнижчих показників бойових зіткнень. Командування РОВ ніяк не змогло поліпшити становище окупантів на полі бою з весняно-літнього періоду наступальної кампанії – воно лише погіршилося.

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Докладніше про втрати армії Росії в різних категоріях – у новому матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Втрати особового складу

Отже. Цей день настав. У жовтні російські окупаційні війська зазнали абсолютно рекордних втрат – 54 400 осіб.

Попередній рекорд було встановлено в грудні 2024 року (48 670 о/с), і тривалий час він залишався найвищим показником втрат. Водночас тенденцію до зростання в цій категорії ми спостерігали з березня 2026 року, тож цілком очікувано, що в якийсь момент планку буде подолано.

Примітно й те, що саме в жовтні було встановлено абсолютний рекорд добових втрат РОВ: 21 жовтня – 2 250 осіб.

Водночас противник захопив протягом місяця чистими 49 км², що є одним із найнижчих показників від початку року.

Якщо ж розрахувати співвідношення втрат до захопленої площі, то воно становитиме 1 110 осіб на 1 км², що також є рекордним показником за місяць.

Зазнавши найтяжчих від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрат, противник мав мінімальне просування. Водночас на низці напрямків йому не вдавалося утримувати позиції, стабілізувати фронт, і він був змушений відступати. Сумарні втрати ворогом територій перевищують 110 км², але офіційно просування Сил оборони України підтверджено лише на деяких ділянках, а на більшості зберігається режим тиші.

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Також привертає увагу те, що в жовтні РОВ провели доволі низьку кількість бойових зіткнень – 6 376 (або в середньому 206 на добу). Водночас співвідношення втрат до кількості бойових зіткнень зросло до 9 о/с на 1 б/з.

Показник ефективності штурмової діяльності РОВ у жовтні становив 130 бойових зіткнень для захоплення 1 км². Усі наведені вище цифри вказують на те, що жовтень не просто продовжив тенденцію зниження бойового потенціалу РОВ у 2026 році, а й станом на сьогодні стає найгіршим у категорії втрат особового складу та результативності бойових дій. Найгіршим не просто цього року, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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При цьому говорити про зміну нинішньої тенденції у РОВ не доводиться – через відсутність у противника не лише бачення подальшого ведення бойових дій на тактичному (не кажучи вже про оперативний чи оперативно-тактичний) рівні, а й технічного, технологічного та інженерного.

Очевидно, що війна для РОВ в Україні упирається в глухий стратегічний кут.

Втрати танків

У жовтні РОВ втратили 63 танки, що є найнижчим показником із 2022 року, а точніше – таким самим, як у травні 2026-го, коли також було втрачено 63 ОБТ.

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Але відсутність танків на полі бою не можна пов’язувати з тим, що вони в Росії закінчилися – це хибна думка. Російське командування вже досить давно активно не застосовує ОБТ на полі через недоцільність їхньої присутності як великої цілі для дешевих засобів ураження та відсутність технологічної можливості ефективно підвищити живучість бойової машини.

Водночас на російських заводах не припиняються розконсервація, ремонт, модернізація і навіть виробництво ОБТ. Станом на сьогодні у противника боєздатних танків більше, ніж у 2022 році, щоправда, серед них багато зовсім старих радянських зразків Т-62, Т-54/55, Т-72А.

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Втрати ББМ

У жовтні окупаційні війська втратили традиційну кількість ББМ, яка вже давно стала середньостатистичною, – 158.

Причина аналогічна, як і з танками – відсутність доцільності їхнього виведення на поле бою з погляду російського командування.

На території ж РФ, аналогічно до ОБТ, відбувається накопичення і ББМ, тож говорити про зникнення цього типу техніки у противника загалом некоректно.

Втрати ствольної артилерії

У жовтні РОВ втратили 1 200 одиниць ствольної артилерії, що продовжило тенденцію до зниження цього показника, яка розпочалася після абсолютно рекордних втрат у червні – 2 074 од. Це зниження якраз і є наслідком виснаження запасів придатної до ремонту артилерії у противника.

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Те, про що ми неодноразово говорили, вже видно в цифрах: ворог вичерпав запаси наймасовішої зброї, яку найскладніше знищити через високу придатність до ремонту. Думаю, рекордів у цій категорії ми вже ніколи не побачимо, а тенденція до зниження втрат у РОВ зберігатиметься й надалі, опускаючись до менш ніж 1 000 стволів на місяць.

Втрати РСЗВ

У цій категорії й надалі зберігається досить високий показник втрат – у жовтні він становив 75 одиниць, однак тенденція до зниження також помітна.

Власні запаси РСЗВ у противника виснажені, постачання з КНДР не компенсують втрат і не задовольняють потреб, а удари українських дронів у середній тиловій зоні роблять цю техніку такою ж вразливою, як і ту, що розміщується поблизу лінії бойового зіткнення.

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Втрати ППО

Після абсолютно рекордного вересня, коли було уражено 86 систем протиповітряної оборони, у жовтні відбулося різке зниження втрат РОВ у цій категорії – 47 одиниць.

Таке явище може бути безпосередньо пов’язане з тим, що Україні запровадили обмеження для Starlink, що вплинуло на наші удари по середній тиловій зоні, де часто й уражали російські системи ППО. Загалом, думаю, це явище має ситуативний характер, і полювання на ці системи найближчим часом відновиться.

Втрати автотранспорту

У жовтні РОВ втратили 12 852 автомобільні засоби.

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Попри те, що місяць почався досить активно і навіть було встановлено абсолютний добовий рекорд – 727 автомобільних засобів було уражено 4 жовтня, і все вказувало на черговий рекордний місяць, із другої половини жовтня кількість ударів почала знижуватися.

Причини цього – погодні умови та обмеження Starlink. Причому друге, думаю, усе ж необхідно поставити на перше місце.

Та навіть з урахуванням тих перешкод, які Ілон Маск створив нам минулого місяця, кількість знищеного російського автотранспорту є однією з найвищих за весь період повномасштабного вторгнення в Україну.

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Втрати спецтехніки

У цій категорії в РОВ доволі непоганий, але досить стриманий показник втрат – 87 одиниць.

Причина такої стриманості аналогічна до попередніх категорій – обмеження Starlink, які не дають змоги повноцінно завдавати ударів middle-strike.

Висновки

Жовтень 2026 року став найгіршим місяцем для РОВ від початку повномасштабної війни – такою є об’єктивна реальність.

Це рекордні втрати особового складу, мінімальне чисте захоплення територій, зниження інтенсивності бойових зіткнень, втрата позицій і відступ на низці ділянок, відсутність виконаних завдань вище тактичного рівня, високі показники втрат у техніці.

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Командування РОВ аж ніяк не поліпшило становища на полі бою порівняно з весняно-літнім періодом наступальної кампанії, а у вересні та жовтні воно лише погіршилося.

РОВ занурюються у стратегічну кризу й намагаються частково завуалювати свої провали генерацією фейків про успіхи на полі бою, яким не вірять навіть найзапекліші Z-патріоти.

Демілітаризація та денацифікація ворога відбуваються чітко за планом.