"Арсенал терору": у ГУР розкрили, скільки крилатих та балістичних ракет накопичила Росія

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оцінили поточні ракетні запаси РФ. На жовтень в арсеналах держави-агресорки знаходилося до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет.

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Щомісяця російський ВПК здатен виробляти понад 200 одиниць ракетного озброєння, ставку ворог робить саме на балістику. Останніми розвідданими у ГУР поділилися у своєму Тelegram-каналі.

Скільки ракет накопичила Росія

У ГУР розкрили останні розвіддані щодо обсягів "арсеналу терору" РФ. Попри санкції Росія продовжує нарощувати темпи виробництва далекобійного ракетного озброєння і зберігає значні запаси балістичних і крилатих ракет.

За даними воєнної розвідки, станом на жовтень 2026 року резерви Росії становлять до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.

"Наявні потужності російського військово-промислового комплексу дають змогу виготовляти сумарно понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. З них до 110 одиниць припадає на балістичне озброєння", – підкреслили у ГУР.

Відомо, що Росія накопичила близько 115 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М", щомісяця російський ВПК виготовляє їх близько 65 одиниць.

"Паралельно триває розробка модернізованого ракетного комплексу з прогнозованою дальністю ураження 550–700 км", – додали у ГУР.

Запаси ракет РМ-48У до ЗРК С-400 у воєнній розвідці України оцінюють на рівні до 400 одиниць. Щомісяця російські підприємства виготовляють близько 40 нових ракет цього типу.

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Також Росія накопичила значний арсенал протикорабельних ракет 3М55 "Онікс", зокрема модернізованих їх версій. Сукупні запаси перевищують 600 одиниць.

"Для підвищення ефективності застосування проти наземних цілей ракети отримали потужнішу бойову частину та збільшену дальність польоту. За сім місяців виготовлено понад 55 таких ракет", – прояснили ситуацію з "Оніксами" у ГУР.

Загальний запас ракет 3М22 "Циркон" перевищує 120 одиниць. Водночас темпи їхнього виробництва в Росії залишаються відносно невисокими: за сім місяців 2026 року виготовлено понад 30 одиниць.

Головні історії дня

Виробництво ракет Х-47М2 "Кинджал" тимчасово призупинено через проблеми з точністю. Наявні виробничі потужності росіяни переорієнтували на виготовлення іншого балістичного озброєння.

Крилаті ракети Х-101 залишаються одним із основних засобів для масованих ракетних ударів агресора. Щомісячний план їх виробництва перевищує 80 одиниць, а фактичні обсяги випуску на окремих підприємствах перевищують заплановані показники.

"Водночас у ракетах фіксують технічні дефекти, зокрема проблеми зі сходженням з авіаційних носіїв. Через це окремі партії повертають на заводи для усунення несправностей", – уточнили у ГУР.

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"Запаси крилатих ракет 3М14 "Калібр" становлять понад 450 одиниць. Щомісячні темпи їхнього виробництва – близько 29 ракет. Наразі держава-агресор спрямовує значну частину цих ракет до стратегічного резерву, зокрема для подальшого оснащення флотів", – йдеться у повідомленні.

Як розповідав OBOZ.UA, у ГУР розкрили дані російських інститутів і науковців, які працюють на ВПК.

Також у розвідці розповіли, що на російському військовому аеродромі "Ахтубінськ" вибухнув дороговартісний винищувач Су-57. Інцидент стався 29 жовтня під час запуску двигунів літака.

Однією з можливих причин події могло стати неякісне авіаційне пальне.