Артилерія, дрони і бомбери: бійці ТРО знищили позиції ворога у Бєлгородській області. Відео

Українські захисники продовжують знищувати техніку та живу силу окупантів, завдаючи ударів по військових цілях загарбників. Цього разу бійці 105-ї бригади ТрО знищили позицію ворога у Бєлгородській області.

Відео дня

По російських цілях працювали з артилерії, FPV-дронів та важкими бомберами. Відео вдалої операції бійців показали на сторінці 105-ї бригади ТрО.

Що відомо

Позиція російських окупантів розташовувалась у Грайворонському районі Бєлгородської області РФ. Захисники 105-ї окремої бригади територіальної оборони знищили її комбінованими ударами артилерії та безпілотників.

Українські бійці виявили позицію окупантів, яка була розташована на відкритій місцевості. Захисники застосували по ній різні види озброєння, завдавши серію ударів.



Унаслідок комбінованого вогневого ураження позицію окупантів було повністю знищено. Джерело: Скриншот з відео

Так, спочатку по окупантах відпрацювала українська артилерія, після чого ворога атакували FPV-дронами. Завершальним етапом стало скидання вибухівки з важких дронів-бомберів.

Унаслідок комбінованого вогневого ураження позицію окупантів було повністю знищено.

РЕКЛАМА

Грайворонський район Бєлгородської області РФ на мапі. Джерело: Google Maps

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що за добу 24 жовтня українські воїни відмінусували ще 1850 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 578 450 осіб. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ.

Також ми писали про те, що 24 жовтня у російському місті Омську, розташованому за понад 2500 км від кордону України, пролунали вибухи. Українські безпілотники уразили хімічний завод "Омський каучук" і логістичний центр маркетплейсу Ozon, на території обох об'єктів зафіксували пожежі.

Головні історії дня