Атака РФ по Вінниці: у поліції показали кадри перших хвилин після удару. Відео

У Вінниці 16 жовтня, внаслідок чергової ворожої повітряної атаки по місту, було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також відомо про шість постраждалих цивільних осіб, п’ятьох із них госпіталізували, причому одна з поранених – у важкому стані.

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Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Своєю чергою очільник патрульної поліції України, полковник Олексій Білошицький показав перші хвилини в місті після удару російських загарбників.

Удар по місту

Загалом п’ятеро людей після поранень легкого та середнього ступенів тяжкості були ушпиталені. 25-річна дівчина – у важкому стані, розповіла Наталя Заболотна.

На місці сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Шестеро травмованих внаслідок ворожої атаки БпЛА у Вінниці", – уточнив Олексій Білошицький.

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На місцях влучань з перших хвилин працювали бійці відділення тактичної підтримки TacTeam патрульної поліції Вінницької області. Саме вони надавали домедичну допомогу постраждалим, після чого передали їх медикам.

Також екіпажі патрульної поліції забезпечували проїзд спецтранспорту та охорону місць ворожих прильотів.

Як повідомляв OBOZ.UA, 12 жовтня російські війська також атакували Вінницю, та влучили у завод кондитерської компанії Roshen. Але завдяки своєчасній роботі системи сповіщення та оперативній евакуації, жертв серед працівників вдалося уникнути.

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