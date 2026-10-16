Атака РФ по Вінниці: у поліції показали кадри перших хвилин після удару. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 30 тис. грн ( $666)Окупанти замінували дорогу в Енергодар, що може перетворити його на другі Олешки: у чому загрозаОкупанти замінували дорогу в Енергодар, що може перетворити його на другі Олешки: у чому загрозаЕксфутболіст "Динамо" загинув на Донеччині: колишній півзахисник збірної України намагався вийти з оточенняЕксфутболіст "Динамо" загинув на Донеччині: колишній півзахисник збірної України намагався вийти з оточенняДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюІлюстративне зображення. Жінка із свічкою як ілюстрація відключення світла.В Україні знову вимикатимуть світло: які графіки діятимуть 17 жовтня"Є надія": метеорологи Карпат розповіли, чи варто очікувати на холодну зиму в Україні"Є надія": метеорологи Карпат розповіли, чи варто очікувати на холодну зиму в Україні"Завдання масованих ударів по Україні має бути продовжено": Путін виступив з новою погрозою"Завдання масованих ударів по Україні має бути продовжено": Путін виступив з новою погрозоюТрамп звільнив нову прессекретарку Білого дому, яка пропрацювала тільки п'ять днів: що трапилосьТрамп звільнив нову прессекретарку Білого дому, яка пропрацювала тільки п'ять днів: що трапилосьУ вересні в Україні загинула рекордна кількість цивільних: моторошна статистика ООНУ вересні в Україні загинула рекордна кількість цивільних: моторошна статистика ООНОкупанти вдарили по Дніпру: зайнялась пожежа, загинув чоловік, є постраждаліОкупанти вдарили по Дніпру: зайнялась пожежа, загинув чоловік, є постраждалі

Атака РФ по Вінниці: у поліції показали кадри перших хвилин після удару. Відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
icon 4,9 т.
Атака РФ по Вінниці: у поліції показали кадри перших хвилин після удару. Відео
Наслідки удару РФ по Вінниці. Джерело: ДСНС, колаж OBOZ.UA

У Вінниці 16 жовтня, внаслідок чергової ворожої повітряної атаки по місту, було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також відомо про шість постраждалих цивільних осіб, п’ятьох із них госпіталізували, причому одна з поранених – у важкому стані.

Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Своєю чергою очільник патрульної поліції України, полковник Олексій Білошицький показав перші хвилини в місті після удару російських загарбників.

Удар по місту

Загалом п’ятеро людей після поранень легкого та середнього ступенів тяжкості були ушпиталені. 25-річна дівчина – у важкому стані, розповіла Наталя Заболотна.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 13,0 т.
"Клянусь": полонений окупант зізнався, що війська Путіна їхали на штурм Малої Токмачки під музику. Відео
icon 13,0 т.
"Клянусь": полонений окупант зізнався, що війська Путіна їхали на штурм Малої Токмачки під музику. Відео
Олександр ЧучаєвОлександр Чучаєв
icon 7,1 т.
Тероризм за погодженням: Україну хочуть довести до стану, коли вона погодиться на будь-які умови
icon 7,1 т.
Тероризм за погодженням: Україну хочуть довести до стану, коли вона погодиться на будь-які умови
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 4,2 т.
На Гуляйпільському напрямку знищено міст, який РФ використовувала для військової логістики. Відео
icon 4,2 т.
На Гуляйпільському напрямку знищено міст, який РФ використовувала для військової логістики. Відео

На місці сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Атака РФ по Вінниці: у поліції показали кадри перших хвилин після удару. Відео

Удар окупантів по Вінниці, 16 жовтня. Джерело: ДСНС

"Шестеро травмованих внаслідок ворожої атаки БпЛА у Вінниці", – уточнив Олексій Білошицький.

Атака РФ по Вінниці: у поліції показали кадри перших хвилин після удару. Відео

Удар окупантів по Вінниці, 16 жовтня. Джерело: ДСНС

На місцях влучань з перших хвилин працювали бійці відділення тактичної підтримки TacTeam патрульної поліції Вінницької області. Саме вони надавали домедичну допомогу постраждалим, після чого передали їх медикам.

Атака РФ по Вінниці: у поліції показали кадри перших хвилин після удару. Відео

Удар окупантів по Вінниці, 16 жовтня. Джерело: ДСНС

Також екіпажі патрульної поліції забезпечували проїзд спецтранспорту та охорону місць ворожих прильотів.

Як повідомляв OBOZ.UA, 12 жовтня російські війська також атакували Вінницю, та влучили у завод кондитерської компанії Roshen. Але завдяки своєчасній роботі системи сповіщення та оперативній евакуації, жертв серед працівників вдалося уникнути.

Схожі теми
війнаВійна в УкраїніОбстріл ВінниціРосійські обстрілиВоєнні злочини РосіїУкраїнаВінницяПатрульна поліція УкраїниНаціональна поліція Україниполіціяпостраждали українціОлексій БілошицькийОлексій Білошицький
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись