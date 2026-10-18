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Атакуватимуть Україну в реальному часі: РФ розгортає супутники для точного наведення дронів та ракет

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 5,2 т.
Атакуватимуть Україну в реальному часі: РФ розгортає супутники для точного наведення дронів та ракет
РФ розгортає супутники для точного наведення дронів і ракет

Російська супутникова мережа "Рассвет" стає черговим ключовим технологічним викликом для України та всієї Європи. У той час як українська сторона вирішує питання, пов’язані з обмеженнями в проєкті SpaceX Starshield, Росія активно просуває новий етап технологічної гонки.

Уже в найближчому майбутньому агресор може почати використовувати нову супутникову мережу для ударів по Україні. Про це в інтерв’ю AP News заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов.

Керування дронами та ракетами через космос

За його словами, проєкт "Рассвет" на даний момент є "головною загрозою". Бескрестнов розповів, що Росія вже освоює можливість керування ударними безпілотниками типу "Шахед", розвідувальними дронами, а також ракетами "Бандероль" і "Дань-М" у режимі реального часу за допомогою супутників.

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Прямий супутниковий зв’язок дозволить російським операторам здійснювати точне онлайн-керування засобами ураження. Це становить пряму загрозу українській системі радіоелектронної боротьби, створеній по всій країні. Стандартні засоби придушення сигналу в такому сценарії виявляться фактично марними.

"Це справді стане великою катастрофою для всіх. Вони зможуть атакувати всю країну в режимі реального часу і зробити це дуже точно", – підкреслив Бескрестнов.

Розширення покриття протягом півроку

Наразі Росія має тимчасові зони покриття над територією України. Коли супутники мережі "Рассвет" пролітають над регіоном, вони забезпечують зв’язок протягом 30–40 хвилин.

Однак, за прогнозами експерта, повноцінне й безперервне покриття може бути розгорнуте досить швидко, орієнтовно протягом найближчих шести місяців.

Складнощі в розробці захисту та пошук контрзаходів

Україна вже працює над пошуком засобів протидії новій загрозі, зокрема над просуванням міжнародних санкцій. Проте завдання захисту залишається надзвичайно складним через асиметрію умов.

Росія мала можливість тестувати засоби придушення на базі системи Starlink, яка вже функціонує. Україні доводиться розробляти захист від системи, яка ще не запущена в повномасштабну експлуатацію.

Бескрестнов закликав діяти на випередження. За його словами, до моменту, коли РФ почне масово використовувати супутникову мережу для ударів по інфраструктурі, Україна вже має розробити, виготовити в достатній кількості та розгорнути ефективні засоби захисту.

Нагадаємо, в Україні відбулося часткове обмеження роботи терміналів Starlink. Зв’язок почав зникати під час руху зі швидкістю понад 160 км/год, через що було зірвано низку важливих місій Сил оборони.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія продовжує розгортати власну низькоорбітальну супутникову систему зв’язку "Рассвет", яку позиціонує як аналог Starlink. У липні 2026 року РФ запустила другу партію апаратів, після чого їхня загальна кількість на орбіті сягнула близько 40.

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