"Атакують 24 на 7": Зеленський пояснив, чому Росія посилила удари по Києву. Відео

Росія посилила атаки на Київ, щоб змусити українців виїжджати зі столиці. Наразі окупанти атакують місто чималою кількістю дронів впродовж дня та ночі.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю El Pais. Глава держави вважає такі удари частиною тактики очільника Кремля Володимира Путіна, спрямованої на максимальне загострення війни.

Мета російських атак на Київ очевидна

Зеленський переконаний, що росіяни своїми обстрілами по Україні, і по Києву, хочуть, "щоб українці, і особливо зі столиці, покинули столицю".

Президент додав, що такі плани у ворога були ще під час повномасштабного вторгнення у 2022 році, "щоб показати: якщо у тебе немає столиці, то у тебе немає країни".

Разом з тим український лідер підкреслив, що Київ, попри російські атаки, залишається сильним.

"Вони (окупанти. – Ред.) атакують зараз 300-500 дронами протягом усього дня, як ви абсолютно правильно сказали, 24/7 вони атакують нас", – сказав він.

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Зеленський переконаний, що постійний терор – "це тактика Путіна, спрямована на максимальну ескалацію".

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що Володимир Путін наказав військовому керівництву РФ відмовитися від будь-яких правил чи обмежень під час атак по Україні. Про плани лідера РФ українські спецслужби дізналися після перехоплення розмов представників Кремля.

Як повідомляв OBOZ.UA, Путін публічно підтвердив, що Москва відмовилася від пропозиції США та України щодо взаємного енергетичного та морського перемир’я. Він назвав її "безглуздою", адже санкції й так не дають Росії вивозити дизельне пальне на світовий ринок, тож зупинка ударів по НПЗ нічого суттєво не змінить.