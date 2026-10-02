"Атакують 24 на 7": Зеленський пояснив, чому Росія посилила удари по Києву. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюБез семи гравців. Україна – Північна Ірландія: усі подробиці матчу лідерів групи Ліги наційБез семи гравців. Україна – Північна Ірландія: усі подробиці матчу лідерів групи Ліги наційШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі"Війна нас не зломила": історія юного барабанщика з Маріуполя Кирила Кущенка увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова"Війна нас не зломила": історія юного барабанщика з Маріуполя Кирила Кущенка увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната АхметоваЗСУ вміють наступати, але зараз нам треба бути обережними. Інтерв’ю з СиморозомЗСУ вміють наступати, але зараз нам треба бути обережними. Інтерв’ю з Симорозом50 літер: як звучить найдовше прізвище в Україні та хто його власник50 літер: як звучить найдовше прізвище в Україні та хто його власникІлюстрація. ГороскопМають дар передбачення майбутнього: астрологи назвали 5 знаків зодіаку"Не хотів цього бачити": російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика"Не хотів цього бачити": російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика"Фараонські амбіції": Сікорський висміяв Навроцького через ім'я його коня і згадав Януковича та Орбана"Фараонські амбіції": Сікорський висміяв Навроцького через ім'я його коня і згадав Януковича та ОрбанаНе Євдокименко: внучка Софії Ротару вигуляла образ за понад 1 млн 600 тис. грн на Тижні моди та назвалася несправжнім прізвищем. ФотоНе Євдокименко: внучка Софії Ротару вигуляла образ за понад 1 млн 600 тис. грн на Тижні моди та назвалася несправжнім прізвищем. Фото

"Атакують 24 на 7": Зеленський пояснив, чому Росія посилила удари по Києву. Відео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 2,1 т.
"Атакують 24 на 7": Зеленський пояснив, чому Росія посилила удари по Києву. Відео
Володимир Зеленський
Джерело: Офіс президента України

Росія посилила атаки на Київ, щоб змусити українців виїжджати зі столиці. Наразі окупанти атакують місто чималою кількістю дронів впродовж дня та ночі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю El Pais. Глава держави вважає такі удари частиною тактики очільника Кремля Володимира Путіна, спрямованої на максимальне загострення війни.

Мета російських атак на Київ очевидна

Зеленський переконаний, що росіяни своїми обстрілами по Україні, і по Києву, хочуть, "щоб українці, і особливо зі столиці, покинули столицю".

Президент додав, що такі плани у ворога були ще під час повномасштабного вторгнення у 2022 році, "щоб показати: якщо у тебе немає столиці, то у тебе немає країни".

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 10,2 т.
Чорноморський флот перевели в режим підвищеної боєготовності: в "Атеш" розкрили, що відбувається
icon 10,2 т.
Чорноморський флот перевели в режим підвищеної боєготовності: в "Атеш" розкрили, що відбувається
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 8,1 т.
"Росія намагається перетворити зиму на зброю": Європарламент за ініціативи Порошенка обговорить атаки РФ на критичну інфраструктуру України та ситуацію в Олешках
icon 8,1 т.
"Росія намагається перетворити зиму на зброю": Європарламент за ініціативи Порошенка обговорить атаки РФ на критичну інфраструктуру України та ситуацію в Олешках
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 6,8 т.
Рейс "Дубай – могила": у ГУР ідентифікували російського найманця зі Сьєрра-Леоне, ліквідованого в Україні. Фото
icon 6,8 т.
Рейс "Дубай – могила": у ГУР ідентифікували російського найманця зі Сьєрра-Леоне, ліквідованого в Україні. Фото

Разом з тим український лідер підкреслив, що Київ, попри російські атаки, залишається сильним.

"Вони (окупанти. – Ред.) атакують зараз 300-500 дронами протягом усього дня, як ви абсолютно правильно сказали, 24/7 вони атакують нас", – сказав він.

Зеленський переконаний, що постійний терор – "це тактика Путіна, спрямована на максимальну ескалацію".

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що Володимир Путін наказав військовому керівництву РФ відмовитися від будь-яких правил чи обмежень під час атак по Україні. Про плани лідера РФ українські спецслужби дізналися після перехоплення розмов представників Кремля.

Як повідомляв OBOZ.UA, Путін публічно підтвердив, що Москва відмовилася від пропозиції США та України щодо взаємного енергетичного та морського перемир’я. Він назвав її "безглуздою", адже санкції й так не дають Росії вивозити дизельне пальне на світовий ринок, тож зупинка ударів по НПЗ нічого суттєво не змінить.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиОбстріли КиєвапрезидентРосія - країна-агресорКиївУкраїнаВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись