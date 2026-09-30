Росія посилює атаки на Київ. Окрім масованих ударів ворог готує диверсії та спроби політичної дестабілізації всередині країни.

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Пік атак одразу у трьох напрямках можливий ще до початку зими. Про це йдеться у матеріалі The Economist.

Росія посилює атаки

Видання зазначає, що одразу двоє українських високопосадовців повідомили про фіксацію розвідкою трьох основних напрямків російської кампанії проти столиці України. Окрім масованих ударів йдеться про диверсії та спроби спричинити політичний хаос.

Серед найближчих цілей, за словами одного зі співрозмовників видання, Москва визначила дата-центри та супермаркети. У планах ворога – атаки не лише на енергетику, а й на інші об'єкти, від яких залежить повсякденне життя киян.

Посилення цієї кампанії у Києві очікують ще до зими. Зокрема, пік спроб дестабілізації може відбутися до листопада.

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Водночас тривають ворожі удари по енергетиці, водовідведенню та каналізації, зокрема по насосних системах.

Ставку ворог і далі робить на балістику, яку складніше перехоплювати. Паралельно ворог масово застосовує нову генерацію дешевих реактивних дронів, керованих оператором. Ці БпЛА можуть шукати цілі у режимі реального часу.

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Джерела видання у Києві кажуть, що Росія накопичила "тисячі" таких дронів, паралельно ворог збільшує запаси балістики. Використати накопичене Москва збирається впродовж наступних двох місяців.

Ворог активізує диверсії та інформаційний тиск

Українські посадовці також готуються до посилення гібридних російських атак всередині країни.

Вже зараз контррозвідка щотижня запобігає семи-восьми таким операціям ворога. Більшість з них російські спецслужби організовують дистанційно, вербуючи виконавців в Україні через месенджери, зокрема Telegram-канали. Частину агентів можуть направляти безпосередньо з Росії.

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Докладає ворог зусиль і у дезінформації та створенні політичного хаосу. Щоправда, екскерівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що досягти мети Москві навряд чи вдасться.

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Столиця готується до складної зими

Київ тим часом готується до складної зими.

Як пише The Economist, за роки повномасштабної війни критична інфраструктура столиці стала стійкішою до ударів. Інтернет-система достатньо децентралізована, а ремонтні бригади мають досвід швидкого відновлення пошкоджених об'єктів.

Однак частина мешканців, за даними видання, розглядає можливість тимчасового виїзду з Києва. Чиновники у приватних розмовах також допускають, що взимку частина міста може помітно спорожніти.

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Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 30 вересня Росія атакувала Київ і область.

Загинули люди, серед них дитина. Є також постраждалі.

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