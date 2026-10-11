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"Атеш" порушив поставки окупантів на Куп’янському напрямку: знищено тепловоз. Відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
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"Атеш" порушив поставки окупантів на Куп’янському напрямку: знищено тепловоз. Відео
"Атеш" порушив постачання окупантів на Куп’янському напрямку. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Українські партизани продовжують здійснювати диверсії проти логістики російської окупаційної армії. Активісти руху "Атеш" знищили тепловоз у Воронезькій області.

Таким чином вдалося перервати постачання окупантів на Куп’янському напрямку. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "Атеш".

Подробиці диверсії

Партизани знищили вантажний тепловоз 2ТЕ116У в районі залізничної станції Ліски у Воронезькій області. Локомотив отримав пошкодження, які не дозволяють повернути його в експлуатацію без капітального ремонту.

За інформацією руху опору, залізничний вузол Ліски — це гігантська артерія на головному південному маршруті РЖД, через який проходять ешелони з Поволжя, Уралу та Сибіру в бік Валуйок. Саме цим маршрутом російське командування безперервно перекидає важку бронетехніку, паливо та тонни боєприпасів для свого угруповання, яке штурмує українські позиції на Куп’янському напрямку.

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В умовах дефіциту справних локомотивів це призводить до затримок ешелонів з військовими вантажами та збоїв у графіку поставок на фронт.

"Путін не планує зупиняти війну, незважаючи на величезні втрати, і готує широку мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити заради загального блага", — констатували партизани.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше "Атеш" завдав удару по логістиці окупантів у Воронезькій області.

Крім того, агент руху пошкодив ключову ділянку залізниці окупантів у Таганрозі.

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