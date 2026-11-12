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"Атеш" влаштував диверсію у Самарі і зірвав поставки палива армії Путіна. Фото і відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,2 т.
"Атеш" влаштував диверсію у Самарі і зірвав поставки палива армії Путіна. Фото і відео
Партизани знищили вантажний тепловоз у РФ. Джерело: freepik

Агенти руху "Атеш" у російській Самарі знищили вантажний тепловоз. Вдала диверсія спричинила перебої в русі поїздів на важливій залізничній ділянці.

Через цей вузол, зокрема, доправляють пальне для російських військ, що діють на південному та східному напрямках. Деталі повідомили у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "Атеш".

Диверсія порушила залізничну логістику РФ

За повідомленням партизанів, внаслідок масштабної пожежі уражено вантажний тепловоз у Самарі. Локомотив повністю виведений з ладу, що спричинило перебої та затримки руху поїздів на важливій ділянці Куйбишевської залізниці.

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Самарський залізничний вузол відіграє важливу роль у транспортуванні нафтопродуктів із Новокуйбишевського, Куйбишевського та Сизранського НПЗ. До нього надходить сировина з Уралу й Сибіру, а звідти вирушають ешелони з пальним, призначеним, зокрема, для російських військових угруповань на півдні та сході.

''Атеш'' влаштував диверсію у Самарі і зірвав поставки палива армії Путіна. Фото і відео

Пожежа на залізниці

В "Атеш" підкреслили, що знищення локомотива на тлі проблем із постачанням паливно-мастильних матеріалів може додатково ускладнити доставку пального на фронт.

"У разі дефіциту локомотивів це посилює паливний голод і заважає ЗС РФ вести активні бойові дії", – йдеться у повідомленні.

''Атеш'' влаштував диверсію у Самарі і зірвав поставки палива армії Путіна. Фото і відео

Карта. Джерело: google.com

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше "Атеш" завдав удару по логістиці окупантів у Воронезькій області.

Крім того, агент руху пошкодив ключову ділянку залізниці окупантів у Таганрозі.

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