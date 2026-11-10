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"Аврора" знову вистрілила холостим: в ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення Микільського на Сумщині

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
1,3 т.
"Аврора" знову вистрілила холостим: в ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення Микільського на Сумщині
Фейкові дописи РФ. Джерело: 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

Російські окупаційні війська поширили неправдиву інформацію про нібито захоплення села Микільське на Сумщині. У Збройних силах України наголосили, що населений пункт залишається під контролем України, а заяви загарбників не відповідають дійсності.

Про це повідомив 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook. Українські військові також висміяли чергову спробу російської пропаганди видати вигадане просування за реальний успіх на фронті.

''Аврора'' знову вистрілила холостим: в ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення Микільського на Сумщині

Спростування щодо окупації. Джерело: Facebook.

Микільське розташоване в тилу Сил оборони України. Російські військові не проводили там штурмових дій, а можуть бачити населений пункт хіба що за допомогою безпілотників.

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У корпусі припустили, що повідомлення про нібито захоплення села російська сторона підготувала спеціально до 7 листопада – річниці більшовицького перевороту. Таким чином окупанти намагалися створити інформаційну картинку чергової "перемоги".

Українські десантники іронічно порівняли російські заяви з пострілом холостим із крейсера "Аврора", який став одним із символів більшовицького перевороту.

"Але більшовики хоча б дійшли до Зимового палацу, а їхні недолугі нащадки беруть штурмом села в смузі відповідальності 8 корпусу ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку хіба що у звітах", – зазначили військові.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські військові використовують відео, створені або відредаговані за допомогою штучного інтелекту, щоб імітувати успіхи на фронті та переконувати командування у захопленні українських населених пунктів. Такі матеріали поширюють навіть Міністерство оборони РФ і російські пропагандистські ресурси, попри помітні ознаки фальсифікації.

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