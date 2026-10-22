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"Багатьом людям вирвали серце": Зеленський пояснив, як геноцид проти українців у Бучі вплинув на переговорну позицію України

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 хв
4,0 т.
"Багатьом людям вирвали серце": Зеленський пояснив, як геноцид проти українців у Бучі вплинув на переговорну позицію України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масові вбивства та катування українців у Бучі й інших деокупованих населених пунктах Київщини стали переломним моментом у сприйнятті Росії українським суспільством. Саме побачені після звільнення територій злочини дали людям усвідомлення того, що насправді означає російська окупація. Очільник країни пояснив, чому Україна погоджується розглядати припинення вогню та переговори, попри біль і прагнення постраждалих родин до справедливості.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у подкасті The Diary of a CEO зі Стівеном Бартлеттом. Інформація оприлюднена в Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що усвідомлення масштабів російських злочинів прийшло до українців особливо гостро після деокупації Бучі та інших населених пунктів поблизу Києва. Там виявили масові поховання, а також свідчення катувань і вбивств мирних жителів, серед яких були діти.

"Коли ми деокупували ці містечка навколо Києва, з’явилася ненависть до "рускіх". Саме в цей момент. Навіть не в момент, коли вони почали повномасштабну війну. Тоді ніхто ще не розумів, що це таке", – сказав президент.

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Побачене після звільнення територій продемонструвало, що цивільних не лише вбивали, а й катували. Зеленський згадав про масові поховання, загиблих дітей і дорослих, а також убитих тварин.

"Тобто вони їх навіть не просто вбивали – катували і вбивали", – наголосив глава держави.

Президент також розповів, що після деокупації Бучі наполіг на тому, щоб до міста приїхали журналісти й побачили наслідки російських злочинів.

"Коли ми деокупували Бучу, я сказав: "Приведіть сюди всіх журналістів. Нічого не робіть. Приведіть журналістів. Це треба, щоб весь світ побачив", – пригадав Зеленський.

Він наголосив на важливості міжнародного розголосу, адже, на його переконання, світ має знати про те, що пережили українці під час російської окупації.

Зеленський пояснив, що наслідки російських злочинів не можна звести лише до політичних домовленостей. Неможливо вимагати від людей, чиїх дітей катували та вбивали, пробачити пережите.

"Ніхто ж не може влізти в душу всім людям, діти яких були закатовані. І ви не можете змусити людей пробачити. А як ви змусите? Катували їхню дитину. Як ви пробачите? Неможливо", – сказав президент.

Прагне справедливості для постраждалих і родин загиблих, водночас визнаючи, що пережитий біль неможливо просто усунути.

"Я дуже хочу, щоб була справедливість. Я просто дуже хочу. Я знаю, що багатьом людям вирвали серце і нового серця не буде", – наголосив Зеленський.

Ненависть, яка виникла внаслідок пережитого, не зникне одразу після припинення бойових дій. Для цього потрібні час і справедливість.

Президент заявив, що Україна готова розглядати припинення вогню та переговори, однак саму готовність зупинити бойові дії й розпочати діалог уже вважає значним компромісом з огляду на пережиті українцями злочини.

"Тому і кажемо, що припинення вогню – єдиний крок. Бо у людей ненависть нікуди не дінеться. Потрібен час і справедливість. І тому це великий компроміс", – пояснив глава держави.

Він неодноразово намагався донести цю позицію до президента США Дональда Трампа.

"Зрозумійте нас. Це великий компроміс – просто стати, де ми стоїмо", – так Зеленський передав своє звернення до американського лідера.

Водночас президент України вважає, що Трамп має можливість вплинути на російського диктатора Володимира Путіна та спонукати його до переговорів.

"Трамп може дуже просто посадити Путіна за стіл перемовин. Так, як Президент Трамп говорить про мене, він повинен почати таку риторику про Путіна", – заявив Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Білого дому Дональд Трамп може посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів, якщо застосовуватиме до нього таку саму риторику, як до українського лідера. Водночас, за словами Зеленського, Трампу не вдалося домовитися з Москвою про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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