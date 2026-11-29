На Гуляйпільському напрямку екіпажі батальйону "APACHI" уражають техніку й транспорт, якими російські війська доправляють підкріплення та вантажі на свої позиції. Через це окупантам складніше вчасно поповнювати запаси та перекидати особовий склад.

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Про це повідомили в 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ. У Telegram-каналі підрозділу опублікували відео роботи українських операторів.

Екіпажі 237-го окремого батальйону безпілотних систем "APACHI" стежать за наземними маршрутами постачання та логістичними вузлами противника. Вони виявляють і виводять із ладу машини, якими російські підрозділи перевозять боєприпаси, продовольство, безпілотники та інше майно.

Ураження транспорту зриває заплановані рейси. Щоб доправити людей або вантажі, окупантам доводиться шукати іншу машину й організовувати перевезення заново.

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Чим частіше противник втрачає транспорт, тим складніше йому підтримувати безперебійне постачання та вчасно поповнювати підрозділи необхідними ресурсами. Завдяки системній роботі екіпажів "APACHI" російські війська мають менше можливостей підтримувати темп бойових дій на Гуляйпільському напрямку.

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