Бельгія передасть Україні F-16 з модернізованою системою РЕБ: що відомо

Бельгія розраховує найближчим часом завершити процедуру погодження передачі Україні трьох винищувачів F-16. Після отримання необхідного дозволу країна зможе перейти до організації їхньої передачі.

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Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. За його словами, літаки модернізували із застосуванням французьких технологій радіоелектронної боротьби (РЕБ), тому для їхньої передачі Україні потрібен офіційний дозвіл Франції.

"Ми можемо зробити це досить швидко... Після затвердження ми зможемо надати F-16. Я вірю, що це вдасться погодити найближчим часом. А далі ми розпочнемо організацію логістики", – зазначив Франкен.

Міністр також спростував інформацію про проблеми з технічним обслуговуванням українських F-16 бельгійською компанією Sabena Engineering. Наразі вона щомісяця обслуговує чотири винищувачі, а надалі їхня кількість може зрости до шести.

Франкен також повідомив про подальше постачання Україні боєприпасів для F-16. Після передачі 50 тисяч одиниць бельгійське оборонне відомство розглядає новий запит української сторони.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що близько половини українських F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Президент Володимир Зеленський зазначав, що через затримки з поверненням винищувачів Україна втрачає дорогоцінний час, коли вони особливо потрібні для захисту повітряного простору.

Водночас F-16 показали ефективність у боротьбі з новими російськими безпілотниками з реактивними двигунами. Україна прагне за підтримки західних партнерів перенести більшу частину робіт із обслуговування винищувачів на свою територію, що дозволило б швидше повертати їх до строю.