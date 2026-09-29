Україна домовилася з Бельгією про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Отримання літаків планують організувати за прискореною процедурою на тлі посилення російських атак.

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Країна вже отримала термінові постачання боєприпасів для цих винищувачів від Бельгії та інших країн-партнерів, серед яких Іспанія. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Президент наголосив на важливості посилення українських спроможностей протиповітряної оборони на тлі російської ескалації.

"Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей", – зазначив він.

Зеленський подякував Бельгії, прем'єр-міністру Барту де Веверу та всьому бельгійському уряду за підтримку України й рішення, спрямовані на протидію російським ударам.

"Дякую Бельгії, Премʼєр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари проти життя", – заявив президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що уряд США дозволив продаж Україні компонентів протиповітряної оборони на суму до $2,68 млрд. До переліку увійшли зенітні ракети S-300 Clone та GAM-67, системи Range-Extended Air Defense Laser Guided Rocket, пускові установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5, а також радари RPS 202 для виявлення безпілотників.

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