Без батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. Фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області черговий ворожий удар баражуючим боєприпасом типу "Бандероль" по промисловому підприємству в Покровському районі обірвав життя двох працівників. Однією з жертв російської агресії став 36-річний Володимир Чепурний.

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Без батька залишилися 4-річна донька і 13-річний син. Про це повідомляє Facebook-спільнота "Про Кривий Ріг".

Ворожий удар застав у Кривому Розі

До початку повномасштабного вторгнення Володимир жив разом із сім’єю в Бериславі Херсонської області. Рятуючись від постійних обстрілів, сім’я вирішила переїхати до Кривого Рогу.

Тут чоловік облаштував життя заново. Він влаштувався працювати на місцеве промислове підприємство і разом із дружиною виховував двох дітей.

Рідні та близькі пам’ятають Володимира як дуже добру, турботливу й чуйную людину.

"Він був дуже добрим, допомагав батькам, телефонував і питав, як ми, а тепер... Буде важко оговтатися від того, що його немає, і дітям важко пояснити, що їхнього тата більше немає поруч", – з болем ділиться сестра загиблого.

Російський удар забрав життя Володимира просто на робочому місці. Разом із ним загинув і його колега. Прощання із загиблим чоловіком, життєвий шлях якого обірвала російська атака, відбудеться 22 жовтня.

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