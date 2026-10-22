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Без батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
6,6 т.
Без батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. Фото
З’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У Кривому Розі Дніпропетровської області черговий ворожий удар баражуючим боєприпасом типу "Бандероль" по промисловому підприємству в Покровському районі обірвав життя двох працівників. Однією з жертв російської агресії став 36-річний Володимир Чепурний.

Без батька залишилися 4-річна донька і 13-річний син. Про це повідомляє Facebook-спільнота "Про Кривий Ріг".

Ворожий удар застав у Кривому Розі

До початку повномасштабного вторгнення Володимир жив разом із сім’єю в Бериславі Херсонської області. Рятуючись від постійних обстрілів, сім’я вирішила переїхати до Кривого Рогу.

Тут чоловік облаштував життя заново. Він влаштувався працювати на місцеве промислове підприємство і разом із дружиною виховував двох дітей.

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Рідні та близькі пам’ятають Володимира як дуже добру, турботливу й чуйную людину.

"Він був дуже добрим, допомагав батькам, телефонував і питав, як ми, а тепер... Буде важко оговтатися від того, що його немає, і дітям важко пояснити, що їхнього тата більше немає поруч", – з болем ділиться сестра загиблого.

Російський удар забрав життя Володимира просто на робочому місці. Разом із ним загинув і його колега. Прощання із загиблим чоловіком, життєвий шлях якого обірвала російська атака, відбудеться 22 жовтня.

Без батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. Фото

Володимир Чепурний. Джерело: Про Кривой Рог

Без батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. Фото

Ворог атакував промислове підприємство. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, російські війська здійснили черговий жорстокий удар по мирному населенню Харківщини. Унаслідок атаки дрона по парку в селищі Нова Водолага загинула 34-річна б’юті-майстриня та мати 10-річного хлопчика Юлія Гніденко Спічак.

Як повідомляв OBOZ.UA, 21 жовтня російські війська завдали нових ударів по Києву. Столиця зазнала удару ворожих балістичних ракет, є постраждалі та руйнування.

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