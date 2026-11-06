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Без батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
4,6 т.
Без батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото
Дар'я і Артем Жукови

Ударом по школі у Комишувасі на Запоріжжі 2 листопада Росія вбила подружжя Жукових. Дар'я та Артем возили до селища продукти для місцевих жителів – і того трагічного дня перебували там.

У загиблих чоловіка й дружини залишилася маленька донечка. Про жертв російського терору розповіли користувачка Facebook Світлана Саітгалєєва та місцеве видання "ЗаБор".

Що відомо про вбите Росією подружжя

Світлана Саітгалєєва розповіла, що серед жертв російських удрів по Комишувасі 2 листопада – Дар'я та Артем Жукови. Дружина народилася і тривалий час жила в Оріхові.

У подружжя залишилася маленька донечка Домініка. Друзі родини нині збирають кошти для осиротілої дівчинки та її бабусі, Наталії Андрєєвої.

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Без батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Скриншот повідомлення і фото Дар'ї й Артема Жукових

У виданні "ЗаБор" із посиланням на знайомих родини додали: Дар’я та Артем були працьовитим  і турботливим подружжям.

 

Без батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Колаж "ЗаБор"

"Вони працювали на ринку та привозили до селища продукти для місцевих жителів. За словами знайомих, у день трагедії подружжя перебувало в Комишувасі. Коли побачили загрозу авіаційного удару КАБами по селищу, вони приїхали автомобілем, щоб сховатися. Однак під час обстрілу загинули", – писало видання.

Без батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Російські військові не могли не знати про призначення будівлі. Джерело: ДСНС

Без батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Без батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Серед загиблих – рятувальники та поліцейські. Джерело: ДСНС

Без батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Серед загиблих – рятувальники та поліцейські. Джерело: ДСНС

Без батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Серед загиблих – рятувальники та поліцейські. Джерело: ДСНС

Як повідомляв OBOZ.UA, станом на 5 листопада у селищі Комишуваха Запорізької області тривали аварійно-рятувальні роботи на місці російських ударів, яких ворог завдав 2 листопада.

Тоді під ворожим вогнем опинилися школа, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

На четверту добу операції з-під завалів вдалося деблокувати тіла 43 загиблих, водночас під уламками ще можуть перебувати 33 людини.

Правоохоронці продовжують пошукові заходи та ідентифікацію загиблих, особи яких поки не вдалося встановити.

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