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Без матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 6,6 т.
Без матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. Фото
Загибла жінка. Джерело: Facebook Луцького ліцею №11.

Російська атака на Луцьк 14 жовтня забрала життя Юлії Лєснової (Горбатюк). Після загибелі жінки без мами залишилися двоє дітей.

Також підтримки потребують її рідні. Про загибель колишньої учениці повідомили на сторінці КЗЗСО "Луцький ліцей №11" у Facebook.

У навчальному закладі висловили співчуття рідним і близьким загиблої.Юлія загинула внаслідок влучання російського безпілотника 14 жовтня 2026 року.

Прощання з Юлією розпочнеться 15 жовтня о 18:00 у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського в 40-му мікрорайоні Луцька. Похорон запланований на 16 жовтня в селі Гаразджа.

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