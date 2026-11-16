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Без матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Одесі. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
3,3 т.
Без матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Одесі. Фото
13 листопада її життя обірвав російський ударний дрон

44-річна Тетяна Морозова, яку Росія вбила ударом по Одесі, була щирою та доброю людиною, яку рідні й друзі згадують як справжнє сонечко. У жінки залишилися двоє дітей.

13 листопада її життя обірвав російський ударний дрон, коли вона їхала на роботу. Про загибель Тетяни та обставини трагедії повідомляють проєкт "Їх вбила Росія" та "Суспільне".

Якою була Тетяна Морозова

Сестра загиблої Анна розповіла, що Тетяна була щирою та доброю людиною.

"Моя сестра була щирою і доброю людиною. На жаль, її життя обірвав ворожий "шахед"", – сказала вона.

Подруга Алла також згадує Тетяну з теплотою та називає її світлою людиною.

"Світла людина, просто сонечко", – розповіла вона.

Без матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Одесі. Фото

Тетяна Морозова. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

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Тетяна їхала на роботу, коли сталася атака

Уранці 13 листопада жінка прямувала на роботу. За словами подруги, Тетяна просто їхала у своїх справах, як і інші люди, які того ранку були на дорозі.

"Просто їхала на роботу. Рано-вранці. І всі, хто там їхав, – на роботу...", – згадала Алла.

Мати загиблої Олена Андріївна розповіла, що спочатку побачила повідомлення про трагедію в Telegram-каналі. Згодом друга донька прийшла додому та підтвердила страшну звістку.

"Я побачила в інтернеті, у Telegram-каналі, рано-вранці. А потім уже моїй другій доньці повідомили. Вона прийшла й сказала: "Мамо, це Танечка, наша Танюша. Її вже немає"", – поділилася жінка.

Без матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Одесі. Фото

Тетяна Морозова. Джерело: ДСНС

В Одесі попрощалися із загиблою

15 листопада рідні та близькі провели Тетяну в останню путь. Церемонія прощання відбулася у храмі на вулиці Агрономічній.

Після загибелі 44-річної жінки без мами залишилися двоє дітей.

Без матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Одесі. Фото

Тетяна Морозова. Джерело: suspilne.media

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 13 листопада російські війська завдали ударів по Одесі. В одному з районів ворогові вдалося вбити двох людей і поранити ще сімох, там горіли автівки.

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