Без матері лишився 10-річний син: Росія ударом по Харківщині вбила б'юті-майстриню. Фото

Російські війська завдали чергового жорстокого удару по мирному населенню Харківщини. В результаті атаки дрона на парк у селищі Нова Водолага загинула 34-річна б'юті-майстриня та мати 10-річного хлопчика Юлія Гніденко Спічак.

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Російські терористи цілеспрямовано завдали удару по парку безпілотником. Про загиблу розповіли у Facebook-спільноті "Їх вбила Росія".

Трагедія під час очікування сина

Того фатального дня Юлія привезла свого 10-річного сина на заняття з англійської мови. Поки хлопчик був на уроці, жінка вирішила прогулятися місцевим парком і випити кави. У цей момент путінські війська направили БПЛА на мирних мешканців.

Через черговий військовий злочин РФ дитина залишилася без матері, а родина втратила люблячу дружину, доньку та сестру.

Будувала плани на майбутнє

Убитій росіянами жінці було всього 34 роки. Про неї та її життя "Суспільному" розповіла сестра загиблої Аліна. За її словами, Юлія була родом із села Ракитне, а на роботу їздила до Нової Водолаги.

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За освітою Юлія була фармацевтом, однак безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення вирішила змінити сферу діяльності та стати майстром з брови.

У сестер були спільні плани на найближчі вихідні, 25 жовтня, вони збиралися піти на концерт гурту "Без обмежень" у Харкові, квитки на який купили ще навесні.

"Ми взагалі з села Рокитного. Батьки жили на одній вулиці, а Юля з чоловіком й дитиною в центрі села. Їздила на роботу вона у Нову Водолагу. Працювала вона майстром-бровистом. Як дівчата-клієнтки пишуть: "Феєчка наша". Сама вона взагалі за освітою фармацевт, але якраз перед повномасштабним вторгненням обрала собі такий шлях – творити красу для дівчат. Дуже їй подобалося, завжди любила дівчат, прикрашала всіх. Юля наша дуже життєрадісною людиною була", – каже Аліна.

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