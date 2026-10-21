Без матері лишився 10-річний син: Росія ударом по Харківщині вбила б'юті-майстриню. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
За українські 10 копійок заплатять 18 тисячЗа українські 10 копійок заплатять 18 тисяч: якого року має бути монетаНазивав Київ "кастрованим", а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"Називав Київ "кастрованим", а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"Втрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували 1820 окупантів і знищили 11 танків армії РФ: дані ГенштабуЗеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з ВеселовськимЗеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з ВеселовськимІлюстрація - жінка з прапором УкраїниУ країні Європи екстрено змінюють правила виплат: до чого готуватися біженцям з УкраїниРосія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, загинули дві людиниРосія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, загинули дві людиниСексуальна експлуатація 7-річної дівчинки: на Чернігівщині судитимуть матір та її спільника. ФотоСексуальна експлуатація 7-річної дівчинки: на Чернігівщині судитимуть матір та її спільника. ФотоУ Кременчуці російський дрон влучив в будівлю університету: сталась пожежа, є постраждалі. ФотоУ Кременчуці російський дрон влучив в будівлю університету: сталась пожежа, є постраждалі. ФотоВідкиньте сумніви та страхи, сьогодні найкращий день для сміливих рішень і дій: гороскоп на 21 жовтня для всіхВідкиньте сумніви та страхи, сьогодні найкращий день для сміливих рішень і дій: гороскоп на 21 жовтня для всіхПомер внаслідок побиття: у Львові перевіряють причетність працівника ТЦК до вбивства мобілізованогоПомер внаслідок побиття: у Львові перевіряють причетність працівника ТЦК до вбивства мобілізованого

Без матері лишився 10-річний син: Росія ударом по Харківщині вбила б'юті-майстриню. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
3,3 т.
Без матері лишився 10-річний син: Росія ударом по Харківщині вбила б'юті-майстриню. Фото
Росія ударом по Харківщині вбила Юлію Гніденко Спічак. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Російські війська завдали чергового жорстокого удару по мирному населенню Харківщини. В результаті атаки дрона на парк у селищі Нова Водолага загинула 34-річна б'юті-майстриня та мати 10-річного хлопчика Юлія Гніденко Спічак.

Російські терористи цілеспрямовано завдали удару по парку безпілотником. Про загиблу розповіли у Facebook-спільноті "Їх вбила Росія".

Трагедія під час очікування сина

Того фатального дня Юлія привезла свого 10-річного сина на заняття з англійської мови. Поки хлопчик був на уроці, жінка вирішила прогулятися місцевим парком і випити кави. У цей момент путінські війська направили БПЛА на мирних мешканців.

Через черговий військовий злочин РФ дитина залишилася без матері, а родина втратила люблячу дружину, доньку та сестру.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,7 т.
Українська операція "Вівальді" зірвала плани Росії на наступ: в ISW оцінили втрати ворога. Карта
2,7 т.
Українська операція "Вівальді" зірвала плани Росії на наступ: в ISW оцінили втрати ворога. Карта
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,8 т.
В окупованому Луганську прогриміли десятки вибухів: під ударом – зв’язок і ІТ-інфраструктура. Фото
2,8 т.
В окупованому Луганську прогриміли десятки вибухів: під ударом – зв’язок і ІТ-інфраструктура. Фото
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
1,1 т.
Окупанти масовано атакували Коротич на Харківщині: загинули двоє людей, серед постраждалих – діти
1,1 т.
Окупанти масовано атакували Коротич на Харківщині: загинули двоє людей, серед постраждалих – діти
Без матері лишився 10-річний син: Росія ударом по Харківщині вбила б'юті-майстриню. Фото

Юлія Гніденко Спічак. Джерело: Facebook / Їх вбила Росія

Без матері лишився 10-річний син: Росія ударом по Харківщині вбила б'юті-майстриню. Фото

Юлія Гніденко Спічак. Джерело: Facebook / Їх вбила Росія

Будувала плани на майбутнє

Убитій росіянами жінці було всього 34 роки. Про неї та її життя "Суспільному" розповіла сестра загиблої Аліна. За її словами, Юлія була родом із села Ракитне, а на роботу їздила до Нової Водолаги.

За освітою Юлія була фармацевтом, однак безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення вирішила змінити сферу діяльності та стати майстром з брови.

У сестер були спільні плани на найближчі вихідні, 25 жовтня, вони збиралися піти на концерт гурту "Без обмежень" у Харкові, квитки на який купили ще навесні.

"Ми взагалі з села Рокитного. Батьки жили на одній вулиці, а Юля з чоловіком й дитиною в центрі села. Їздила на роботу вона у Нову Водолагу. Працювала вона майстром-бровистом. Як дівчата-клієнтки пишуть: "Феєчка наша". Сама вона взагалі за освітою фармацевт, але якраз перед повномасштабним вторгненням обрала собі такий шлях – творити красу для дівчат. Дуже їй подобалося, завжди любила дівчат, прикрашала всіх. Юля наша дуже життєрадісною людиною була", – каже Аліна.

Без матері лишився 10-річний син: Росія ударом по Харківщині вбила б'юті-майстриню. Фото

Жінка розповіла про загиблу сестру. Джерело: Фото Аліня Спічак

Нагадаємо, 21 жовтня російські війська атакували Кременчук у Полтавській області. Один із ворожих ударних дронів влучив у будівлю Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського.

Як повідомляв OBOZ.UA, вночі 18 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. В результаті влучання в будинок загинула молода жінка, ще двоє цивільних, зокрема дитина, отримали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки, навчальний заклад і майже два десятки приватних автомобілів.

Схожі теми
Воєнні злочини РосіїВійна в УкраїніРосійські обстріли
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел